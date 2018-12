La tecnología, el complemento perfecto para reinventarse

Cuando se trata de marketing hay que tener en mente que no todo está escrito y que el campo para innovar es uno en constante crecimiento. La mercadotecnia tiene como base conectar con el consumidor y, para hacerlo, es indispensable tener en el centro sus necesidades, deseos e intereses. Para ello hay una regla fundamental: escuchar.



El consumidor de hoy está en constante cambio y transformación, por lo que las marcas deben mantenerse actualizadas continuamente y reinventarse tal como los consumidores lo hacen, adoptando nuevos canales, nuevos dispositivos y nuevos lenguajes. En el caso del comercio de consumo, innovar podría verse como un reto. No obstante, la transformación de las compras y de los hábitos de consumo empuja a la industria a pensar de una manera distinta.



Uno de los primeros retos a vencer es el de combinar los canales online y offline, ya que el consumidor espera una integración entre las tiendas y los productos físicos, y el contenido en internet. Esta integración orgánica se encamina hacia una asistencia inmediata y una experiencia personalizada, además de que la interacción también se está transformando y cada vez los consumidores se acercan más a nuevas plataformas, como lo es el Asistente de Google, para realizar distintas acciones a través de comandos de voz.



El Asistente de Google, disponible en más de 500 millones de dispositivos en el mundo, ha sido una oportunidad para ayudar a los usuarios a lograr sus objetivos. Esta facilidad de interacción con el dispositivo a través de la voz se ha convertido en un aliado para algunas marcas que buscan ofrecer una experiencia práctica y diferente, globalmente marcas como Disney, Uber y The New York Times han obtenido mayor interacción con sus usuarios al adoptarla en su estrategia. En México, NESCAFÉ® es una de las marcas que ha aprovechado el uso de la tecnología para reinventar una de sus campañas anuales más recordadas: “Propósitos”, al entablar una alianza con el Asistente de Google.



Para inspirar a los mexicanos a cumplir sus metas de año nuevo, la marca líder en café soluble en México integró un componente de innovación a su producto, algunos frascos de café edición especial incluirán en la tapa un Google Home Mini que les ayudará a seguir sus metas. De esta manera, los usuarios podrán decir “OK Google, hablar con Nescafé” y la plataforma mantendrá un diálogo con el usuario para ayudarlo a través de notificaciones y contenido relacionado a cumplir dicho propósito.



La tecnología abre la puerta para que el comercio de bienes de consumo pueda tener una relación más personal con los consumidores a través de una experiencia conversacional, en donde incluso, gracias al aprendizaje automático, se establezca un vínculo más personal y pro activo. Siendo esta una nueva ventana de oportunidad para las marcas.



El siguiente paso no es decidir si se va a continuar en el ámbito digital o si se hacen esfuerzos análogos, es conseguir una integración orgánica entre todos los canales disponibles y mantener la mente abierta a las nuevas tecnologías y dispositivos que ayudan a reinventar a las marcas para solidificar su relación con el usuario.