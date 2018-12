Cómo revivir Texcoco

Tras presentar un presupuesto sensato y bien recibido por los mercados ahora es una oportunidad de oro para que el presidente López Obrador rectifique el error de cancelar Texcoco. Hacerlo no solo hace sentido desde el aspecto aeronáutico, económico y estratégico, también le permitiría recuperar buena parte de la confianza perdida por los inversionistas.



Sobran repetir las ventajas de Texcoco sobre Santa Lucía. Debería ser una decisión a todas luces evidente. Basta mencionar que cancelar el NAIM cuesta más que terminarlo. Pero ¿cómo dar marcha atrás sin perder cara? Está claro qué no funciona: presión corporativa o mediática. La justificación tiene que venir de otro lado. Se me ocurren tres palancas.



1. Tenedores de bonos. Esta opción tiene la ventaja de que la responsabilidad recaería en la Secretaría de Hacienda. Los bondholders no aceptaron la propuesta inicial del gobierno de recomprar sus posiciones a descuento y ahora se encuentran negociando. Su posición es fuerte. En sus contratos existen cláusulas que pueden detonar el vencimiento anticipado de sus créditos lo que implicaría un desembolso enorme para el gobierno. Mientras que no se llegue a un acuerdo con los tenedores de bonos, al parecer el gobierno está obligado a seguir con la construcción del NAIM y no puede empezar Santa Lucía.



2. Privatización. Otra manera de revivir Texcoco es concesionando el aeropuerto a grupos privados que se responsabilicen por los gastos pendientes de una obra calificada por AMLO de “faraónica”. Esta opción tiene la ventaja de no requerir recursos públicos adicionales. El propio López Obrador ha considerado esta opción en el pasado. ¿Por qué no activarla ahora? La medida podría venir acompañada de programas sociales financiados con los recursos que el gobierno habría destinado a la construcción del aeropuerto.



3. Factores técnicos. Es importante notar que todavía no se han llevado a cabo los estudios técnicos de fondo sobre la viabilidad de Santa Lucía. Ya Mitre, la consultora aeronáutica más prestigiosa del planeta, se ha pronunciado sobre la inviabilidad de operar tres aeropuertos metropolitanos al mismo tiempo. Si, como todo indica, la factibilidad de Santa Lucía es cuestionable, es muy probable que aerolíneas decidan no utilizar este aeropuerto aun cuando se construya por miedo a un posible accidente o por el incremento de cuotas del seguro por un potencial mayor riesgo.



Cualquiera de estas opciones, o una combinación de ellas, podría estar acompañada por el anuncio de una auditoría profunda de las obras a la fecha en Texcoco para descubrir la tan citada (y probable) corrupción y así hacer más palpable el cambio. Cambiar de opinión puede ser de sabios. Sí, sería echarse encima a sus bases más radicales. Pero no siempre lo más popular es lo más conveniente para el país. El Presidente puede quedar como un estadista si decide —con la justificación que más le convenga— revivir Texcoco.

