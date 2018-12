Tres HRS en un inning por el mismo bateador

Hoy es día del correo, como todos los miércoles. No puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.



Francisco T. Carbajal M. de Hermosillo, pregunta: “¿Quiénes conforman el Today’s Game Era Committee, y cuál es la dinámica para que exalten a un pelotero al Hall of Fame por esa vía?”.



Amigo Pancho: Los 16 miembros de ese jurado son (bigleaguers), Roberto Alomar, Bert Blyleven, Pat Gillick, Tony La Russa, Greg Maddux, Joe Morgan, John Schuerholz, Ozzie Smith y Joe Torre; (ejecutivos) Al Avila, Paul Beeston, Andy MacPhail y Jerry Reinsdorf; más los veteranos periodistas e historiadores, Steve Hirdt, Tim Kurkjian y Claire Smith. El Hall de la Fama es representado por Jane Forbes Clark, quien tiene voz pero no voto. La dinámica consiste en el estudio de lo que han sido los candidatos, en varias reuniones, y una discusión final. Votación.



José M. Ugarte M. de Maracay, pregunta: “¿Cuál es el record de más strikes consecutivos lanzados por un pitcher en Grandes Ligas?”



Amigo Pepe: Es de 22, por Dizzy Dean (Cardenales de San Luis), el 21 de julio de 1934 frente a los Dodgers de Brooklyn. Ganó ese juego 7-2, rumbo a marca final de 30-7, 2.66.



Susano Echegaray, de Villahermosa, pregunta: “¿Cuál ha sido la caída más espectacular de un campeón de bateo de Grandes Ligas en la Serie Mundial del mismo año, por supuesto, en cuanto al promedio al bate?”.



Amigo Chano: La de Bernie Williams (Yankees) en 1998, cuando bateó para 339 en la temporada, y para 063 en la Serie.



Gerardo Quintero, de Navolato, pregunta: “Me dice mi padre que hace varios años Ud. publicó el récord de jonrones en un inning por un bateador como de tres, y no de dos, según tengo yo entendido. ¿Qué puede aclararme?”.



Amigo Chardo: Sí, es cierto, Te explico por qué: En las Mayores ese récord es de dos, pero en las menores es de tres. El 6 de agosto de 1930, Gene Rye, del equipo de Wako, Texas (AA), había sacado 20 para-la-calle en la temporada. Pero esa noche, con el Beaumont de visita, fueron tres, todos en el octavo inning, al cual había llegado Wako abajo 6-2. Rye fue el primer bate del inning y sonó linea por encima de las bardas del rightfield. Cuando le tocó batear por segunda vez en al tramo, habían anotado siete carreras y corrían dos en las bases. Otra vez la pelota voló por la derecha más allá del estadio. 10 carreras anotadas sin outs y tres pitchers enviados a las duchas. Rye sacó su tercer jonrón por el centro, sin gente en base. Wako anotó 18 veces en el inning.



