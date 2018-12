Medias Blancas quieren a Harper y a Machado juntos

Santa Claus tiene demasiado trabajo este año, con tantos bigleaguers pidiéndole un contrato… Dos zulianos, Gerardo Parra, de Santa Bárbara y Carlos González, maracaibero (agente libre), llegarán a los entrenamientos en competencia por un sitio dónde sentarse en el banco de los Rockies. El equipo tiene jovencitos prometedores para todo el outfield… El estadio de los Marineros, conocido desde 1999, como Safeco Park, ya no será llamado así. Desde el primero de enero 1919, hasta el 31 de diciembre 1943, va ser conocido como T-Mobile Park, según el contrato con 25 años de duración. Quienes nos negamos a hacer publicidad gratis, lo llamaremos El Estadio de Seattle…La elección de Lee Smith y Harold Baines para el Hall de la Fama, va a ser esgrimida durante épocas, cuando se quiera cuestionar el funcionamiento de la elección anual. Es bueno recalcar que fueron elegidos por el Comité de Veteranos. Con 478 salvados, Smith es tercero en la historia, tras de Mariano Rivera 652 y Trevor Hoffman 501. Baines es número 65 en jonrones, 348…



El único equipo interesado en contratar a Bryce Harper y a Manny (María Moñitos) Machado a la vez, son los Medias Blancas. Y ayer afirmó uno de sus ejecutivos: “Tenemos el dinero”. Los dos pueden costar más de 60 millones anuales… Uno de los culopicosos de la generación Maltín Polar, dijo por radio en Caracas, hace 10 años, al comenzar la batahola Omar Vizquel-Hall de la Fama: “Cuando Vizquel sea candidato, ya Juan Vené estará muerto. No podrá votar”. Fue Francisco Blavia… No muchos equipos se dirían a disgusto con un tercera base de 23 años, capaz de sacar 27 jonrones, conectar 47 dobles y batear para 297 en su año de novato. Los Yankees sí. Buscan a dónde mandar al dominicano Miguel Andújar, alegando deficiencias a la defensiva. Los Padres expresaron interés en el muchacho. ¡Amanecerá y veremos!...



¡Felicidades!... En este inmenso barrio latinoamericano que llamamos Miami, la Navidad tiene todos los sabores. Igual disfrutas del lechón cubano, que de las posadas mexicanas o de las hallacas de Venezuela. Se toma ron, y se toma pisco o tequila, y te saludan San Nicolás y Santa Claus como El Niño Jesús. Hablamos el castellano con todos sus acentos (según con quién) y los músicos inventan ritmos combinando el tango con la samba, el vallenato, el joropo, el corrido de los Altos, la plena y el son. La nostalgia existe en Miami, pero la borra tanto sabor hispanoamericano, con la risa de nuestras mujeres y los chistes de nuestros hombres… ¡Felicidades, salud, nos queremos!







