Los shortstop lesionados de Yankees

La pregunta de la semana: Uno de los más notables bigleaguers en la historia, Willie Mays, miembro del Hall de la Fama, fue denunciado ante un juez como consumidor de anfetaminas. ¿Recuerdas por quién y cómo?



La respuesta: Durante un juicio, en Pittsburgh, en 1985, John Milner, ya retirado y quien había sido primera base y outfielder de tres equipos en sus 12 años de bigleaguer, dijo haber visto cómo Mays, padrino de bautizo de Barry Bonds, consumía anfetaminas a diario.



Los SS lesionados y los Yankees.- Los médicos de los Yankees no pueden garantizar que el shortstop, Didí Gregorius, esté recuperado dentro de siete semanas, cuando comenzarán los entrenamientos. El holandés fue sometido a la operación Tommy John en el codo derecho. Por eso eso el gerente-general, Brian Cashman, ha estado conversando con Paúl Cohén, agente de otro lesionado de la posición, Troy Tulowitzki, a quien dejaron libre los Blue Jays con un contrato firmado hasta 2021, por 38 millones de dólares. Tulowitzki, operado de los dos talones, estuvo fuera de acción durante toda la campaña 2018.



El dinero de Tulowitzki.- Tulowitzki, recibirá de su nuevo equipo, solo 550 mil dólares anuales, y el resto lo pagarán los Blue Jays. Esta situación ha animado a otras 10 organizaciones, junto con los Yankees…: Gigantes, Angelinos, Medias Rojas, Cachorros, Padres, Medias Blancas, Orioles, Phillies, Tigres y Piratas.



Julio Urías, ¡¡ra… ra… rá…!!.- El jovencito, Julio Urías, brillante figura de la estirpe culichi, se anotó un gesto extraordinario al felicitar públicamente a los Toros de Tijuana por los trabajos para producir peloteros mexicanos, como el reciente showcase. Julio, de 22 años, tiene fama de ser muy fino, educado, además de tremendo lanzador zurdo, de los Arrogantes Dodgers. El mensaje que él envió: “Excelente, esto es muy bueno. La verdad, hay que felicitar a los Toros de Tijuana por hacer este gran evento, porque queremos haya más mexicanos en Grandes Ligas. Afortunadamente hoy me tocó llegar aquí y verlos, ojalá muy pronto pueda volver a encontrarme con ellos en Grandes Ligas como compañeros o jugando frente a frente. Es muy difícil el primer paso de firmar con una organización de Grandes Ligas, y después también es difícil pasar por las ligas menores. Mucho tiene que ver la fortaleza mental y las metas que se pone uno, y eso es lo que te hace sobresalir de los demás”… Cuéntame entre quienes te admiran, Julito.



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5