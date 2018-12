La razón de Cooperstown, sede del Hall de la Fama

Hoy y mañana son Días del Correo. No puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.



Nerio Arias, de Maracaibo, expone: “¿Qué opina de los contratos multimillonarios (merecidos en gran mayoría), firmados con peloteros cuya producción declina en pleno período de la contratación, por lesiones o por otros motivos?”.



Amigo Yeyo: Scouts, médicos y entrenadores han sido preparados para evitar esos chascos. Sin embargo, los propietarios de equipos corren riesgos. Del otro lado, a veces surgen novatos con el sueldo mínimo, que lo hacen todo para llevar al club a la postemporada. Esto es un interesante juego.



David Baralt de Bakersfield, solicita en larguísimo email que no pude publicar: “Más detalles de por qué votó por sus cinco candidatos para el Hall de la Fama, porque en mi muy humilde opinión, hay en la lista peloteros que merecen más su voto”.



Amigo Davo: Esos detalles de Mariano Rivera, Andy Pettitte, Todd Helton, Mike Mussina y Fred McGriff, no cabrían en esta columna, ni en varias. Y gracias por saber de mi voto más que yo.



Ernesto Parra, de Barquisimeto, pregunta: “¿Por qué eligieron a Cooperstown como sede del Hall de la Fama del Beisbol?”.



Amigo Nesto: Porque la mentira pregonada por Albert Goodwill Spalding, ubicaba a Abner Doubleday inventando el beisbol allí en 1839. Y la Cámara de Comercio local se comprometió a brindar gran cooperación, como lo hizo, para garantizarse la publicidad a favor del turismo hacia la villa.



Juan de J. Colmenares D. de Caracas, pregunta: “¿No tiene Steve Garvey, buen bateador de fuerza, los números de por vida suficientes para ser elevado al Hall de la Fama?”.



Amigo y tocayo: Steve, primera base, permaneció durante 19 temporadas en las Mayores, y fue buen chocador, con algún poder, como ha habido y hay muchos dignos de admiración.



Benigno Acosta A. de Cagua, pregunta: “¿Harold Baines y Lee Smith merecen estar en el Hall de la Fama?



Amigo Ñiño..: Permanecieron, cada uno, 15 años como candidatos para la elección por los periodistas. Nunca alcanzaron los 75% de los votos. El Comité dispuso que a través de ellos sí iban.



Luis Reyes, de Caracas, pregunta: “¿Cuáles han sido y son los peloteros fuera de serie en Major League Baseball?”.



Amigo Lucho: Los 323 elevados para el Hall de la Fama, de los cuales 226 por la Major League Baseball Writers Association of América, 35 por el Comité de Ligas Negras y 62 por los jurados de ejecutivos, mánagers y umpires. Más los que se eleven en el futuro.



