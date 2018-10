Inversión de una herencia en Academia de Beisbol

“Un chiste es siempre un mensaje muy serio”… Charles Chourchill.-



Hoy es día del correo, como todos los miércoles. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.



Gustavo Peralta, de Cancún, pregunta: “¿Cómo ve el futuro de la carrera de Joakim Soria?”.



Amigo Tavo: A los 34 años de edad y con 11 temporadas de Grandes Ligas, Joakim está en la cúspide de su vida profesional. Es uno de los mejores cerradores de las dos Ligas. Los Cerveceros tienen una opción por 10 millones de dólares para 2019 y quieren retenerlo, ya que el 26 de julio pasado lo consiguieron en un cambio. Ha ganado 31 juegos, ha sufrido 35 derrotas, 2.88 de efectividad y 220 salvados, con 634.1 innings lanzados.



Alejandro Rodríguez, de Caracas, pregunta: “¿Cómo son designados los umpires para las postemporadas? Ya que hay dos venezolanos, Carlos Torres y Manuel González”.



Amigo Alejo: Manuel (Manny) González, nativo de Caracas, llegó a las Mayores en 2010, fue umpire en el juego wild card 2015 y en El Juego de Estrellas 2017; y Carlos Torres, barquisimetano, debutó en 2015, y lo consideran de los mejores jóvenes en la profesión. Para ser seleccionados para postemporadas, toman en cuenta, especialmente, la veteranía y, desde luego, la calidad.



Rutilio Migleacho, de Milán, Italia, pregunta: “Usted informó del proyecto Grandes Ligas en Europa, con equipos en Alemania, Francia, España e Italia. ¿Habrá un equipo aquí, en Milán, y se podrán contratar importados de Estados Unidos y de Latinoamérica?”.



Amigo Tiyo: Milán debe ser una de las sedes italianas, es una gran ciudad. Pero depende de que aparezca quien quiera y pueda comprar una franquicia para instalarla ahí… En cuanto a los importados, me imagino que eso funcionará con la misma libertad que aquí, donde ha sido exitoso.



Consuelo M. Querales, de Panamá, pregunta: “¿Sería buen negocio una Academia de Beisbol aquí en Panamá? Porque mis dos hijos quieren invertir en eso la herencia que dejó el padre de ellos. Me interesa poner a producir ese capital, pero en algo seguro”.



Amiga Chelo: Hay muy pocos negocios seguros en este mundo. Pero una Academia de Beisbol en Panamá debe funcionar, por la ubicación y porque ese es un país beisbolero y de buen clima. Ahora, es necesario que haya no menos de otras tres Academias cercanas para poder jugar. Te sugiero asegurarte que donde vayan a trabajar haya agua abundante, seguridad personal, buenas comunicaciones terrestres y gente que quiera trabajar con ustedes como cocineros, mesoneros, personal de aseo y mantenimiento, etc. ¡Que tenga mucha suerte, doña!



