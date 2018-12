La diferencia entre batear para 300 y sacar 30 HRS

Cuando apareció Babe Ruth con los Yankees, bate en mano, en 1920, a un periodista se le ocurrió publicar: “Quienes sacan la bola son los que manejan Cadillacs”.



El equivalente de hoy día quizá sea:



“Quienes sacan la bola son los que viajan en aviones propios, a los cuales no necesitan pilotear puesto que tienen de sobra para contratar la tripulación”.



Desde luego, solo tirándole fuerte a los lanzamientos, y si se tiene poder, es posible botar pelotas por encima de las bardas. Pero también es impensable, que mientras más fuerza se ponga en el swing hay mayor peligro de perderlo, de no darle a la bola.



Los Medias Blancas de este año quedaron strikeouts más veces que ningún otro equipo en la historia del beisbol en una temporada, 1,594. Y tratan de contratar a Bryce Harper, cuyo promedio en la especialidad es de 105, y 131 en 2015.



El líder en srikeouts de todos los tiempos es un personaje punto menos que desconocido por esa ubicación. Es el aspecto negativo de su carrera. Preferimos, con razón, hablar y escribir de sus tres jonrones en un juego de Serie Mundial, que de los 2,597 strikeouts en su carrera de 21 años, promedio sobre 124. Hablamos de Reggie Jackson.



Pero entonces surge el nombre de Mickey Mantle, de quien se dice era out con tres strikes muy a menudo, y se le supone muy cerca de Jackson, quizá segundo o tercero en la lista. ¡Pues no! Es el número 34, con 1,710.



En seguida de Reggie aparecen, Jim Thome 2.548, Adam Dun 2,379, Sammy Sosa 2,306, Alex Rodríguez 2,287, Andrés Galarraga 2,003, José Canseco 1,942, Willie Stargell 1,936, Mike Cámeron 1,901, Mike Schmidt 1,883.



Cierto: Si bateas hoy día para 300 todos los años, puedes manejar “Cadillacs”. Pero si sacas 30 jonrones por temporada puedes pagar una buena cuadrilla de pilotos para que conduzcan tus aviones.



Nunca antes tantos bigleaguers quisieron ser sluggers, incluso unos cuantos que no tienen la fuerza necesaria en el swing… ¡Vaya usted a saber!!



RETAZOS.- Los Medias Blancas adquirieron al primera base Yonder Alonso sin necesitarlo, en un cambio con los Indios, porque es cuñado de Manny Machado, y suponen que es un motivo para que el miamiense de Hialeah, los prefiera a ellos en vez de los Phillies. Alonso cobrará en 2019 8 millones de dólares y para 2020 tiene una opción por un millón más… El nuevo catcher de los Mets tiene dos nombres, por ahora. El gerente general, Brodie Van Wagenen, pasa el fin de semana tratando de firmar a J. T. Realmuto, pero tiene chance también con Yasmani Grandal. ¡Amanecerá y veremos!...



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.











