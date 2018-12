Carta para Edgar Martínez a 90 años del “no” al BD

Mi querido Edgar…: Esta vez te elige la Major League Baseball Writers Association of América para el Hall de la Fama o quedarás en manos de los comités, porque es tu décimo año como candidato.



Por casualidad, exactamente hoy se cumplen 90 años que por primera vez se propuso el designado en las Mayores. El proyecto fue presentado por el ejecutivo, John Heydlers. La Liga Nacional quería aprobarlo, pero finalmente lo vetaron las dos Ligas. El propietario de los Atléticos de Oakland, Charlie O´Finley, propuso en diciembre de 1975, jugar con alineaciones de 27 jugadores, nueve que solo batearan, nueve que solo corrieran y nueve que solo se ocuparan de la defensiva. Alegaba que era muy difícil ser bueno en las tres especialidades, por lo que su idea, ofrecería el mejor espectáculo posible.



Cuando se discutió esa proposición, ya existía el designado, porque el primero fue el bateador zurdo, Ron Blomberg (Yankees), en Fenway Park, frente a Luis Tiant, quien le dio la base por bolas con tres corredores en las bases, el seis de abril de 1973. Desde entonces ha habido designados viejos, gordos y cojos. Y también jóvenes muy bien armados como David Ortiz, quien fuera bueno en primera base, y tú mismo, que te iniciaste en la tercera. Pero a alguien se le ocurrió que Uds. eran jugadores unidimensionales. Por cierto, que no te hayamos elegido en nueve años, demuestra que sí se tiene en cuenta la defensiva a la hora de votar. Unos cuantos nos acusan de ocuparnos solo de lo ofensivo. Ahora, antes de Blomberg con Boston, se usó el designado en México, en los campeonatos 1971-72 y 1972-73 de la Liga del Pacífico.



Amigo Edgar, sería pura hipocresía decirte que deseo te eleven a Cooperstown, ya que nunca voté por ti. Pero sí te deseo lo mejor de lo mejor en tu vida. Fuiste muy buen bateador, buen bigleaguer, pero no fuera de serie. Recibe la impresión de un fuerte abrazo y mis deseos por tu felicidad, ahora en Navidad, en Año Nuevo y siempre… Juan Vené.-







RETAZOS.- ** Manny (María Moñitos) Machado y sus agentes, “MVP Sports Group”, estarán en Chicago durante martes y miércoles, para hablar con el gerente-general de los Medias Blancas, Rich Hahn, acerca de la posible contratación del miamiense de Hialeah. Hahn consiguió en un cambio con los Indios, al primera base, Yonder Alonso, cuñado de Machado, porque supone que el hombre querrá estar cerca de su pariente… ** El catcher más solicitado, J. T. Realmuto (Marlins) parecía ayer vía a Atlanta, según conversaba la gente de Derek Jeter con ejecutivos de los Bravos. Realmuto, un receptor buen bateador, es pretendido por siete equipos, incluso los Yankees, quienes quieren salir de Gary Sánchez…







jbeisbol5@aol.com