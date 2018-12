La Madre Tierra y el tlatoani AMLO…

El miércoles 5 de diciembre, cuatro días después de que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México, comenté en el programa Con los de enfrente (emisión semanal entre periodistas de MILENIO —Carlos Marín, Azucena Uresti, Héctor Zamarrón y yo—, y El Universal: David Aponte, Elisa Alanís y Héctor de Mauleón) que la escenificación del 1 de diciembre en el Zócalo me había parecido un exceso.



Dije que entendía el simbolismo de darles voz y presencia a los pueblos originarios, pero enfaticé que, luego del acto republicano en el Congreso, era una ceremonia innecesaria: parecía que endiosaban a López Obrador. Era como una asunción. El nuevo presidente era ungido en tlatoani. Casi era santificado, no solo purificado con ramas y bisutería. Tampoco era una entrega más del simbólico bastón de mando de las comunidades, como había sucedido con Luis Echeverría en 1970, sino una liturgia para elevar a un pontífice.



Sigo preguntando a quién se le ocurrió tanto exceso. Nadie me responde. La gente que estaba en el Zócalo gozó el espectáculo porque fundamentalmente se trataba de seguidores de López Obrador y el acto tenía una gran dosis de emoción para los viejos luchadores de la izquierda que una y otra vez vieron frustrado su ideal de arribar el poder federal, sobre todo a partir de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas probablemente triunfó y el régimen autoritario priista maquinó un fraude descomunal con aquella caída del sistema operada por el gobierno de Miguel de la Madrid, en favor de Carlos Salinas de Gortari.



Vuelvo al presente: después de ese folclor del 1 de diciembre, supuse que todo sería más moderado. Pues no: supongo que al mismo productor del numerito del Zócalo se le ocurrió que este domingo 16 de diciembre era el mejor día del final del otoño para… consultar a la madre naturaleza.



No es broma: en una antigua pista aérea en Palenque, Chiapas, este domingo se montó un escenario donde, a la izquierda de las letras de “Gobierno de México”, en una gran mampara blanca, se leía en letras doradas:



“RITUAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LA MADRE TIERRA PARA ANUENCIA DEL TREN MAYA”.



Sí. Así decía. Resulta que no nos bastó con la consulta patito del nuevo aeropuerto, sino que a alguien le pareció un gran gesto político que 12 representantes de 12 grupos indígenas locales hicieran un rito… sí, de consulta a la Madre Tierra y pedirle su permiso para arrancar el gran proyecto del sexenio. Pero bueno, no importa, lo que diga la Madre Tierra ante nuestro tlatoani. Pongámonos guayaberas todos, dispersemos un poco de humo de copal por aquí, caracoles que silben por allá, bailes y conchas, agitemos una ramitas más allá, colguémonos unas piedritas al cuello, oremos un poco, cavemos un hoyo, pongamos 12 velas e incienso, vaciemos 12 botellas de aguardiente, dos litros de pozol de cacao, un manojo de tortillas, aventemos ahí un pollo muerto, recemos en lengua chol, que suene algo de música étnica, y ya está: señor Presidente-Tlatoani, la Madre Tierra ya habló, haga su Tren Maya, ya tiene permiso de la Madre Tierra, qué estudios de impacto ambiental ni qué nada, haga usted lo que quiera.



Esto de la 4T me empieza a recordar al priismo imperial. Ojalá que no…

