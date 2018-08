Triple tributación

Cuando tú eres parte de la economía formal debes sentirte bien, porque al final contribuyes a tener un mejor país; un país con más y mejor infraestructura, con servicios de salud de primera, seguro y educación para nuestros niños, todo de buen nivel. Al menos así es en los países desarrollados.



En México es frustrante, porque los que contribuimos y formamos parte de la economía formal pagamos muchos impuestos y no recibimos nada de los cuatro puntos que mencioné; es cierto que muchos estarán pensando “es que aquí se lo roban”, pues sí, en gran parte sí, pero la mayoría de nuestras contribuciones se van a gasto social (hay más de 60 millones de pobres) a pagar la nómina del Estado, todo el aparato burocrático y dependencias gubernamentales, al IMSS, Issste, educación y muy poco se va a gasto en infraestructura, de hecho esto ha sido año con año —en los últimos 18—, el rubro más castigado. Se recauda poco cobrando mucho a pocos, y además se “ordeña a Pemex”, ya que lo que ingresa la paraestatal debiera quedarse y reinvertirse para hacer de ella una empresa de primer mundo, moderna y eficiente; Pemex es obsoleta gracias a que no le dejan ni sus propios recursos, la solución sería una reforma fiscal en donde muchos paguen poco, o sea, gravar el consumo.



Pues resulta que hay una iniciativa para gravar herencias que está promoviendo Movimiento Ciudadano, lo primero que me viene a la mente es que AMLO prometió: no más ni nuevos impuestos, promesa que no me gusta porque nos condena a la misma estructura deficiente de recaudación, pero si se trata de pegarle a los que tienen, entonces, ¿sí puede progresar?



Investigué y los países desarrollados y miembros de la OCDE gravan las herencias, y el fundamento o principio detrás de ello es la distribución de la riqueza a través de la inversión del Estado, y que no solo sea la genética la beneficiada y quien decida el cauce de los recursos.



Me parece injusto y muy desequilibrado que a la pequeña base de contribuyentes —en el caso de México— se le siga añadiendo carga impositiva, contrario a la recaudación de los países miembros de la OCDE, en donde la base de contribuyentes es mayor.



Al final, pagar impuestos sobre herencia constituye una triple tributación: el dinero, al ingresar a la economía formal paga impuestos, cuando se convierte en ahorro paga impuestos, y cuando heredamos ¡pagaríamos impuestos!



Estoy seguro que si la aplicación de los recursos fuera perceptible, el círculo sería virtuoso, pero mientras pocos contribuyan y siga habiendo 50 por ciento de pobres y los servidores públicos continúen robando, ni gravando herencias mejorará la deplorable estructura fiscal.



