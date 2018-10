Con viento en contra

Sigo sin poder entender a la futura administración con el tema del proyecto del nuevo aeropuerto, sobre todo la consulta y cómo plantearon la pregunta; la semana pasada advertía que están jugando con fuego y creo que se van a quemar, ya que si el resultado de la consulta es negativo a Texcoco, pienso que veremos muy rápido desordenarse las variables macroeconómicas, tipo de cambio, tasa de interés y con ello, eventualmente, inflación… ¡Qué ganas de complicarse el inicio de la cuarta transformación!



Aunado a este tema local, que no es menospreciable, veo un entorno global adverso o volátil, donde la constante será EU subiendo tasas, economías emergentes con frágiles finanzas públicas contaminando la confianza de los mercados e inversionistas; Italia y su populismo abonando a la incertidumbre en Europa; posibles conflictos comerciales en el mundo generados por políticas proteccionistas y precios de energéticos al alza que agregan presión a la inflación.



También es muy importante, de aquí a fin de año, ver la responsabilidad con la que se apruebe el presupuesto 2019 en México, donde cualquier señal de populismo o mayor endeudamiento nos lo penalizaría inmediatamente el mercado y en mediano plazo las calificadoras.



Por otro lado, el tipo de cambio regresa a niveles de $18.75, lo cual me obliga a recomendar que los portafolios de inversión y coberturas cambiarias consideren la entrada a esa moneda; sugiero entre un 25/35 por ciento. Desafortunadamente, y con las señales de incertidumbre que se están mandando, no me encanta la Bolsa Mexicana, pero al nivel actual valdría la pena participar por lo menos con 5 por ciento; mientras tanto en EU, y a pesar de Donald Trump, la Bolsa sigue luciendo atractiva; asimismo, la actual temporada de reportes trimestrales que inicia nos está confirmando que las cosas marchan sobre ruedas para los índices bursátiles en Norteamérica.



En materia de tasas de interés, cada vez se ve más probable el incremento en México de 7.75 a 8 por ciento, y en EU —en el mes de diciembre— un aumento de 2.25 a 2.50 por ciento. Quiero hacer énfasis en que para México el ambiente no es propicio para que haya crecimiento económico relevante; considero que para lograr mejores oportunidades y una distribución equitativa de la riqueza con condiciones superiores para nuestro país se requiere de un ambiente ordenado con variables macroeconómicas controladas y con autoridades que den certidumbre, seguridad y confianza; por el contrario, de no ser así, nos estamos complicando la existencia sobremanera.



Por último, deseo de todo corazón estar equivocado en mis pronósticos locales, deseando que imperen tanto la razón como la responsabilidad en la toma de decisiones en nuestro México.



info@cism.mx

@juansmusi

www.cism.mx