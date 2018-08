Los tres primeros lugares de la tabla general están ocupados por equipos capitalinos. Uno de ellos empatado en puntos con Santos y Monterrey. Así el panorama y la realidad, se empiezan a escuchar voces y a leer textos donde consideran a los unamitas, cementeros y americanistas como dueños de la liga. Aparte se asombrar, da gusto que se la crean porque hace mucho que los tres, juntos, no aparecían en los niveles altos de su pequeño gran mundo.



El país futbolero se les hace chico, minimizan a todos, explotan de alegría, su regocijo contagia, disfrutan su juguete nuevo. Parece que vivieran en otro planeta y ahora se dignan compartirnos su felicidad. La dicha los embarga y su alegría es nueva: no conocía el camino del bien estar.





No sabían lo que se siente estar bien posicionado. Se creen grandes pero son tan pequeños que por cualquier evento hacen ceremonia y fiesta.



No habían visto esta película. Asombro total pero repugnante porque creían que no existía el éxito si ellos no estaban presentes. Poco criterio, nula capacidad para saber razonar y distinguir los valores que otros posen. La manifestación de grandeza no cubre los requisitos para saber ser inteligente y moderado en apenas cuatro jornadas.



Sumando los puntos de las cuatro fechas de los anteriores seis torneos, entre ellos arrojan lo siguiente: 18, 15, 20, 16, 21 y 22. Hoy acumulan 29, y se sienten soñados. No habían recorrido el camino de la virtud. Si en ellos estuviera, que se detenga el torneo, que se acabe la competencia para poder presumir que los tres primeros de hoy, son los únicos grandes del futbol nacional, porque no hay más afuera de su visibilidad. Se sienten en otra órbita, muy desconocida por ellos.