Imaginar e interpretar el mundo

Quienes se han tomado todo en serio no saben “ni por asomo” que más allá de todo hay un oculto mundo que tiene miles de formas para vivirlo y recorrerlo. Pero no cualquiera es dueño de imaginar, solamente les está permitido a los locos y a los poetas. Los malentendidos suelen generarse, la mayoría de las veces, por cosas nimias. Debe contribuir la falta de imaginación en todo esto. O más bien, situación paralela, hablemos de una falta grave de sentido del humor. El tomarse tan en serio no conviene porque nadie toma en serio a nadie, a no ser que se recurra a la vil hipocresía. Sin embargo, la complicidad mutua hace a los unos y los otros acercarse a un auto imagen desastrosa.



Estudie alguna vez el comportamiento de los mal llamados enfermos mentales. He retrocedido hasta el inicio del movimiento anti psiquiátrico y he intentado aferrarme al hecho aquel de que “estamos en el filo de la navaja”. Equilibristas sin equilibrio, podemos caer al otro lado. Así es la naturaleza humana.



Durante años (mi época estudiantil fue la de mis más importantes descubrimientos) me he acercado, de formas disímiles, a observar lo exterior de las personas. Debo decir que me he equivocado inexorablemente: ahora entiendo por qué están quienes yo pensé que nunca estarían. Y también reconozco que se han ido otros, los que nunca pensé que se irían. He fallado: otros estuvieron y nunca estuvieron.



¿A quién debo agradecer ahora el haber cambiado tanto lo que a mi alrededor observo? Lo cotidiano es enseñanza: los hechos pequeños son signos maravillosos. ¿Cómo debo volver a consultar la historia de la maldad y la violencia? Alguna vez lo haré sin miedo alguno, nunca será tan tarde.



La ciencia, sobre todo la ciencia médica, nos da conceptos. La psiquiatría nos ofrece síntomas y cuadros. ¿Quién puede saber cómo nos concibe el otro? Difícil.



Cuando uno de mis respetados maestros decía que la literatura es el último reducto de comunicación humana posible crecían mis dudas.



Lo meramente conceptual es directo, lo literario es imagen y palabra.



El delirio de los locos es la metáfora de los poetas. Interpretar su lenguaje es interpretar un malestar y una protesta de estar en el mundo. He de dar un vuelco hacia las primeras líneas de este texto: el otro mundo, el que nos ha sido vedado, está en el ejercicio de la imaginación. Lo descubrió Bretón en J. Vaché.



Es así como logré conciliar estos conceptos: la literatura es el último reducto de la comunicación humana: otorga la imaginación, lo que, en definitiva, nos habrá de concientizar de qué hay una miseria humana. El lenguaje de la locura, por lo tanto, es tan importante como el poético. Habrá valido la pena interpretarlos.

