A cincuenta años, 1968 es moda literaria

A principios de este año una editorial independiente me propuso que escribiera mi versión del 68 mexicano y el contexto internacional, un momento de grandes revueltas mundiales. Lo pensé más de tres veces y rechacé la oferta. En un inicio pensé en redactar una novela el estilo de “El viento de la luna” de Mario Luis Molina: un niño (el niño que él fue) en el recuerdo memorable del alunizaje. Creía que podría funcionar la historia del púber que espera la Olimpiada y que oye las fanfarrias mientras rememora los discursos delirantes de Gustavo Díaz Ordaz, el entonces presidente del país.



¿Cuál otra iba a ser mi pobre versión de los hechos?



Estuve viendo un reportaje en la TV sobre el movimiento y para sorpresa mía, aparecen dando declaraciones quienes nunca fueron partícipes, sólo sirvieron, si acaso, para repartir volantes impresos en mimeógrafo.



No me arrepiento de haber declinado a tiempo a esa oferta que en sí era muy tentadora. Sin embargo, estoy convencido que habría sido un vano esfuerzo.



Hace tiempo (en un libro que edité en la Universidad Autónoma de Puebla) publiqué “Una nota apolítica del 68”, era la base de un argumento mayor que, por razones diversas, no pude retomar: el púber que



Escuchando el noticiero matutino de Héctor Martínez Serrano en El Fonógrafo éste dijo que el 68 fue invención de la izquierda de entonces, que no murieron en Tlatelolco masacrados los estudiantes que se dicen y que en cambio sí murieron algunos soldados. Concuerda con Díaz Ordaz cuando, en su nombramiento como embajador a España en 1977, declara desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que él veía un México antes y después del 68; qué los propios “alborotadores” se dispararon entre sí y que emplazaba a quien fuera a que se le entregara la lista de desaparecidos.



Estamos a mediados de agosto y del año, a un sólo un par de meses de la conmemoración de Tlatelolco 1968 y ya se han publicado muchos bodrios acerca del tema. Me temo que, como se ha especulado, nadie tiene la razón absoluta (ni siquiera los líderes del CGH) porque GDO se llevó todo con él sobre todo cuando asumió la responsabilidad política e histórica de los hechos en su 5to informe de gobierno.



1968 este año es tema literario de moda.



Algunos de los autores que buscan promoción cueste lo que cueste (ya también se colgaron de Ayotzinapan) han dado a conocer su nada creíble versión de un 1968 que ni en la historia del Archivo General de la Nación conocen. Allá ellos.



De los autores referidos algunos nacieron precisamente en 1968, ¿de dónde su autoridad? No la tienen.



El mercado literario es así aunque el libro no debiera ser parecido a una comercial marca de ropa.



Lo bueno y rescatable del asunto es que los lectores no son tontos.



Los lectores no buscan versiones apócrifas. Y menos de algo que marcó el inicio de las nuevas formas de hacer política en México de 1968, el México del pebetero olímpico que encendió Queta Basilio.



