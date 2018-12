De cómo no he apechugado una curiosísima malayerba cultural

¿A qué “pandilla” se referirá Don Giovanni en su Yerbamala (12 de diciembre, periódico Correo, p. 2) donde me alude?



¿A la Comisión Guanajuato Educado de la Contraloría Social del Gobierno del Estado (COCOSEG) donde participo —desde hace tres años— como consejero ciudadano honorario y desde donde he vertido críticas a la política cultural en los rubros de bibliotecas públicas y editorial? ¿Pero también he celebrado la creación del Programa Integral del Libro y la Lectura (PILL) de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) así como el Concurso “Te cuento con honestidad” de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) donde he sido parte del Jurado calificador honorario?



¿Al Centro de Investigación y Estudios Literarios de León (CIEL-LEÓN) de Grupo Ochocientos (2003 a la fecha) que presido desde una asociación cultural independiente y que tiene por objetivo documentar, preservar y difundir la literatura hecha en la Región?



¿Al Grupo Multimedios Televisión? ¿Milenio diario León? ¿O a la plataforma digital elpipila.mx? En estos medios de comunicación participo con noticias, comentarios, crítica, propuestas sobre la Cultura Alta, Media y Baja —bellas artes, popular y de entretenimiento—.



¿Al Consejo Cultural Ciudadano de Guanajuato (CCCG) que tutela el Mtro. Francisco Javier Zavala Ramírez donde un grupo de artistas, promotores culturales y maestros crearon (creamos) un Plan cultural 2019-2021 para el estado?



¿A la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (CLAMA) que el pasado Día Mundial del Libro, 23 de abril me fue conferido el nombramiento de Adulto Mayor honorario por mi labor, en pro de nuestros mayores, con Promoción al libro y Fomento a la lectura?



¿Al grupo de Comunicación social de conocido banco en el Bajío donde participo como Jurado calificador de su Concurso anual de Ensayo sobre México y de Calaveras literarias?



Escoja, querido coreuta, la que más le interese o convenga a su entonado canto.



Por otra parte, no sé qué signifique la “especialización en vivir de apoyos oficiales” pues, dicho sea de paso, en los dos sexenios de la gestión del Dr. Juan Alcocer Flores, obtuve como creador con trayectoria —por concurso— una beca de apoyo en 2007 (40 mil pesos) para escribir un libro de poesía Anhelos y desenfados de Francisco de Porras (Amoxco, 2007) que publiqué con parte del recurso asignado, aunque el convenio me eximia de hacerlo.



Luego obtuve —por concurso— el Premio Regional de Literatura para Niños en Poesía en 2007 (20 mil pesos y publicación de la obra en 2008) por mi trabajo Mi abuelo se llama Humphrey Bogart.



Después, por mi especialidad en fomento a la lectura fui lector en voz alta (me pagaron mil pesos en 2010) por una sesión abierta en la Biblioteca Central WJM. Más tarde por ejercer como lector especializado, quiero decir como editor, realicé crítica literaria (me pagaron 4 mil pesos en 2016) a jóvenes autores en construcción.



Como verá querido intérprete las distancias son abundantes, en lapsos y dividendos, con respecto a los “apoyos oficiales” que el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato (IEC) me ha solventado bajo el amparo de la Santísima Trivialidad que Vd. profiere.



En cuanto a la señalada “adulación” que hago a la titular del IEC Mtra. Adriana Camarena de Obeso le invito a saber leer el mundo, así como se aplique más en la lectura de la palabra a través de mi texto La cultura en Guanajuato es pieza clave para el desarrollo (Milenio diario León, 2-Oct-2018).



Finalmente, menciona Vd. que corroboré “cuando Camarena presentó su plan 2019, el cual resultó ser… una calca de los de Alcocer” no tengo idea de cuándo, cómo y dónde entregó dicho documento la titular de Cultura, ni cuando me lo hizo llegar. Por cierto, sí conozco desde hace muchísimos años a Adriana y sé de su capacidad como gestora cultural, Es decir, falsea Vd. e inventa un hecho que jamás sucedió. Por eso lo invito a que presente las pruebas respectivas o bien se retracte de su invectiva.



Don Giovanni no se convierta en la piéride de los medios impresos. El periódico Correo no se lo merece. Lo respeto demasiado (al diario). Pues le recuerdo que varias de las críticas hechas a los proyectos y programas del IEC por mi parte se publicaron en las páginas de Correo.



Eche un justo vistazo a la hemeroteca por aquello de leer provoca y por el veto que tuve (y lo renovaron ahora mismo) en bibliotecas públicas de León al documentar su mal proceder.



Por otro lado, si de “apoyos oficiales” se trata, ¿contará mi gestión como servidor público en la Administración Municipal 2012-2015 en León donde dirigí la Red de Bibliotecas Públicas? Es decir, uno devenga un sueldo por un trabajo formal y cumple con lo pactado: proyectos y programas, para sumar al Programa Operativo Anual (POA) de la Administración que suma, con metas, al Informe de Gobierno respectivo e influye en la política pública sobre libro y lectura.



Don Giovani, lamento su oportunismo mediático, pero el periódico Correo no se lo merece. Lo leo y lo respeto (al diario) de cotidiano porque ni don Santiago Villanueva Sandoval q.e.p.d. ni su presidente Pablo Villanueva Martínez ni tampoco una directora general tan proba como María Clara Puente Raya y mucho menos los lectores de a pie como yo merecemos su torpeza en la materia.



Por lo anterior ni he apechugado como tampoco espero que mis “lisonjas” se conviertan en dinero… como remata en su curiosísima malayerba.



Le agradezco la lectura de mis palabras.

* Editor fundador de Grupo Ochocientos y actual director del Centro de Investigación y Estudios Literarios de León (CIEL-LEÓN).