Tengo en mi haber tres premios de poesía, uno de ensayo literario, el reconocimiento como becario del Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes (CIELA-Fraguas-INBA) por mi trabajo poético y de guion cinematográfico, además de haber sido maestro de Cátedra, en Composición literaria, en dos universidades de prestigio, así como del Círculo Leonés Mutualista donde dicho curso universitario estuvo al alcance de todo aquel interesado en saber hacer poesía y narrativa a un costo semestral muy bajo por dos años.



También dirigí la Red de Bibliotecas Públicas de León en la Administración Municipal 2012-2015 donde traté, a la manera de Borges, ordenar bibliotecas.



Como servidor público fui austero pues prescindí del automóvil oficial y por ende del gasto atroz de gasolina que se tenía en el momento y otros enseres que los neo-suizos de por acá saben manejar muy bien. Sí que tienen escuela de medrosos.



Permití además la retabulación de mi puesto para que me rebajaran el sueldo y con ello beneficiar a los bibliotecarios para que les aumentaran el magro salario que tenían.



Es decir, sí se pueden bajar los altos salarios si se tiene voluntad política para beneficiar a muchos y a la vez a la ciudadanía en general en el gasto corriente. Pero no por ello mermé la calidad de mi servicio público ni tampoco me frustró la calidad de vida que pretendía por la rebaja salarial.



Tengo, insisto, logros y penurias que mi trabajo como poeta, maestro, lector y editor me ha dado la vida, que uno merece y busca.



Lo que sí no tengo son cinco copas ligadas al balompié, pero sí contribuciones a la poesía y a la Promoción al libro y el Fomento a la lectura en la región. Tal vez por eso no soy sujeto de atención eficaz ni de la Presidencia Municipal ni del presidente reelecto (ahora denominado “gobernador municipal”) ni mucho menos del secretario de Seguridad Pública.



Cito lo anterior por aclarar que quien tiene dichos trofeos―muy bien ganados, por cierto―es don Antonio “la Tota” Carbajal que le merecen todo el cariño y respeto de la afición pambolera y ahora más que nunca la solidaridad de muchos de nosotros por el trágico acontecimiento del asalto a su casa-habitación en la semana pasada, donde afectaron los ladrones, de sobremanera a él y a su familia.



A raíz del amago y asalto sufrido, el reelecto presidente del gobierno municipal Héctor López Santillana se comunicó con él y le manifestó todo el respaldo de la Presidencia Municipal y giró instrucciones al Secretario de Seguridad Pública para esclarecer este hecho.



Como ciudadano de a pie a mi no me llamó el gobernador municipal tal vez porque no tengo aliados políticos (ni “la Tota” Carbajal los tiene, claro) como tampoco en la policía ni muchos menos con los asesores en turno que siempre me han parecido entrones en la rapacería cuando investigan algo que les incomoda y quieren repararlo para que la población no se alarme de más sobre todo en las lides de la comunicación.



Señalo esto por el mal recuerdo del robo sufrido en mi casa-habitación el pasado miércoles 28 de febrero, entre las 13 y 17 horas según intuimos porque no estuvimos allí, donde los ladrones desvalijaron con eficacia la vivienda, luego de reventar las chapas, desconectar la luz eléctrica, llevándose: la pantalla de tv, la licuadora, algunos relojes, una moneda conmemorativa de Octavio Paz, mi lap-top, en fin, la lista es larga y seguro aburrida para ustedes.



Aunque claro la diversidad de artículos uno los valora en su dimensión real y por supuesto afectiva. Que ahora, quiero decir, por estos días le llegó la merma al refrigerador por el daño que le causaron en su momento. Así que no tengo más nevera.



No se llevaron libros, cuadros, botellas de vino, tampoco lápices y apuntes de dibujo. Menos hurtaron a alguno de los gatos de la manada que deambula por los estantes y viaja por el armario, o bien, por las cajas que resguardan algunos libros más.



De los objetos sustraídos recalaría por supuesto en la lap-top donde tenía trabajos literarios―de poesía y narrativa, ensayos y proyectos varios por entregar―que ayudan al sostén económico de mi diario cotidiano.



Allí se fueron la reunión de mi obra poética ganadora El latido de una arteria―que publicaría la Cámara de Diputados federal―, una antinovela sobre Martín Xavier Mina, dos proyectos que legaría al Museo de la Ciudad (lo haré con gusto si el director del recinto me recibe y no me deja de plantón por cuarta vez), y una serie inédita de poemas escritos en mi convalecencia del 2011-2012 que ahora sigo reconstruyendo.



Así pues, de aquel fatídico 28 de febrero mi familia y amigos me saben rodeado, aislado, enfurecido y triste como el último capitán de nuestra esperanza (Efraín Huerta dixit).



Pero como ciudadano de a pie, no como poeta sino como peatón, merezco atención en seguridad pública del reelecto gobernador municipal como muchos conciudadanos que hemos sufrido el embate de la delincuencia organizada, aunque no tenga interés en el balompié mexicano ni trofeos en el mismo, pero sí en la poesía, el libro y la lectura.



¿Será mucho pedir que hagan su trabajo?



Yo seguiré con el mío si ustedes me permiten.



Sobre todo, el de la espera y más el de la esperanza.



* Editor fundador de Grupo Ochocientos y actual director del Centro de Investigación y Estudios Literarios de León (CIEL-LEÓN).