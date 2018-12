Nueva York Rock

Conocí a The Strokes al poco tiempo de que publicaron Is this it (2001) –su disco debut- y visitaron México. Eran unos jovenzuelos ensimismados que ni se daban cuentan de la vorágine que estaban a punto de desatar. Al verlos en directo comprobé que eso que los flamencos llaman “Duende” sólo se aparece de vez en cuando y a ciertos músicos les acompaña durante un breve tiempo; luego se marcha y el arte no aflora de la misma manera.



Con los años, toda una generación los encumbró y creció con ellos; siempre pensé que jamás fue igual que con su primer disco. Muy pronto fueron vistos con nostalgia y reverencia -¡una pronta leyenda!- Pienso en ellos pues ocupan un lugar muy importante en el libro de Lizzy Goodman que ya circula en México. Nos vemos en el baño (Renacimiento y Rock and Roll en Nueva York, 2001-2011) nos remite a la Babel contemporánea y recrea un momento preciso en la historia de una ciudad que jamás ha dejado de ser el epicentro de la creatividad y el arte en todas sus disciplinas. “A partir de 2000 y durante los primeros años del nuevo milenio, The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, TV on the Radio, LCD Soundsystem y otros grupos, que habían estado afinando su estilo en la oscuridad, se convirtieron inesperadamente en reflejos de una floreciente y renovada ciudad que estaba decidida a renacer tras los devastadores atentados del 11 de septiembre”.



Una enorme suma de voces confluyen a través de más de 200 entrevistas con todos y cada uno de los involucrados. Una obra vibrante que nos lleva de los clubs de la parte baja del East Side a los almacenes de Williamsburg. La autora estaba completamente inmersa en la escena y conoció a fondo sus excesos y momentos de gloria extrema. “Es sólo rock and roll… pero nos gusta”, también vuelto libro.







