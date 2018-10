Decían los italianos que su selección nacional no sabía jugar partidos amistosos, los futbolistas no olfateaban el vinagre de las legiones tensas y atrincheradas, y los tifosi no entendían lo que se peleaba. Un amistoso era como montar guardia pretoriana en una confitería. Criados en competencia, todo duelo debía tener un riesgo: la derrota lo primero. Así que cuando empezaron a sobrar los partidos amistosos, empezó a escasear el miedo, y un italiano sin miedo a perder no sirve para defender. De aquella teoría romana se desprende la germana: ganar hasta los amistosos. La Liga de las Naciones con apenas unas semanas, homenajea ese espíritu del alto rendimiento: para prepararse están los campos de entrenamiento, el resto del tiempo, hay que poner algo en juego. Exitosa desde su nacimiento, la tercera competición en importancia para las selecciones europeas después de las eliminatorias del Mundial y la Euro, ha conseguido elevar aún más ese incansable instinto competitivo. Y esos riesgos que asume toda competencia, están a punto de provocar la tragedia: Alemania podría ser un equipo de segunda división. Sin cuarentena, los alemanes empalmaron el bochorno del Mundial con los aprietos de la nueva Liga; su futbol está en recesión. Dos reflexiones nos deja este revolucionario torneo: qué harán el resto de selecciones en el mundo para alcanzar el nivel de competencia que hay en Europa, inigualable desde hace tiempo; y cuánto más pueden soportar compitiendo a estos niveles los futbolistas europeos, a quienes ya se les estaba cargando la maquinaria. Por ahora todas son fortalezas, veremos si al final de temporada la sana competencia no termina siendo excesiva. Las grandes victorias, como las sabias derrotas, tienen su justa medida.



