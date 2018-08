El 1 de diciembre tomará posesión Andrés Manuel López Obrador como nuevo titular del Poder Ejecutivo, que podría ser el presidente más poderoso de los últimos tiempos, respaldado por más de 30 millones de votos y por una mayoría casi calificada de ambas cámaras que le permitirá ejercer el poder sin contrapesos y promover las reformas legislativas necesarias.



La nueva configuración del poder político federal no embona con la filiación partidista de los gobernadores de Coahuila y Durango ni de los alcaldes de la Comarca, circunstancia que no debería afectar la relación institucional entre los órdenes de gobierno sin embargo, en los hechos impacta en la operación cotidiana de la función pública.



Los cambios anunciados por AMLO tensan al país y a los dos estados vecinos. Será complicada la coyuntura porque hasta hoy todo indica que no se han construido puentes de acercamiento con el gobierno que viene. En cuanto a La Laguna no se sabe ni hay señales de que los alcaldes o alguno de los grupos empresariales tengan cercanía con la nueva administración.



La historia consigna la importancia de la relación de los estados con el llamado “centro” del poder en México. En el pasado hubo gobernadores que le apostaron todo a un aspirante que no llegó a la presidencia de la República y el error lo pagaron los estados que gobernaban, pero hubo también otros que con gran colmillo lograron ganarse el afecto presidencial y el beneficio fue para sus entidades.



Esa buena relación fue clave para que en 1883 el gobierno de Porfirio Díaz impulsara el arribo a la Comarca del Ferrocarril Central Mexicano, para que en 1936 el presidente Lázaro Cárdenas concretara el Reparto Agrario y para que desde 1964 hasta 1972 el gobierno federal con el apoyo de los gobiernos de Durango y Coahuila operara el Plan de Rehabilitación de la Comarca Lagunera. Fueron Tres momentos históricos que detonaron con fuerza el desarrollo de la región.



