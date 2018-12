Si quiere cambiar...

Deje de gastar el tiempo con las personas equivocadas. La vida es demasiado corta para pasar tiempo con personas que poco o nada lo aprecian.

-Deje de huir de sus problemas. Enfréntelos. Recuerde que unos de los propósitos de la vida son enfrentar los problemas, aprender, adaptarse, y resolverlos... lo cual nos convierte en la persona que llegaremos a ser.

-Deje de intentar ser alguien que no es. Sin duda uno de los mayores desafíos en la vida es ser uno mismo. No cambie para gustarle a la gente. Sea siempre usted mismo.

-Deje de aferrarse al pasado. Convenga que no podrá comenzar el siguiente capítulo de su vida mientras siga releyendo el último.

-Deje de tener miedo a cometer errores. Hacer algo y hacerlo mal es por lo menos 10 veces más productivo que hacer nada.

-Deje de pensar que no está listo. Nadie se siente completamente listo cuando surge una oportunidad. Las oportunidades más grandes en la vida nos obligan a crecer más allá de nuestra zona de confort.

-Deje de intentar competir contra todos los demás. Antes que preocuparse por lo que otros hacen mejor que usted, concéntrese en mejorar sus propios resultados.

-Deje de guardar rencores. No viva con odio o terminará perjudicándose a usted mismo más que a la gente que abomina.

-Deje de perder el tiempo dando explicaciones. Sus amigos no las necesitan y sus enemigos de todos modos, no le van a creer.

-Deje de intentar hacer las cosas a la perfección. Entienda que el mundo real no recompensa a los perfeccionistas; premia a quienes logran terminar las cosas.

-Deje de seguir el camino de menor resistencia. La vida no es fácil, especialmente cuando se piensa en lograr algo que vale la pena. No tome el camino más fácil. Haga algo extraordinario.

-Deje de culpar a otros por sus problemas. Recuerde que la medida en que puede alcanzar sus sueños depende de la medida en que tome la responsabilidad de su vida.

-Deje de preocuparse tanto. Preocuparse antes que liberarlo de las cargas de mañana, lo alejará de las alegrías del hoy.

Amigo lector: sea consciente que nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Usted, ¿qué opina?