Hacer un alto... para renovarse

Vivimos con el espejismo de que sólo avanzar, crecer o progresar son sinónimos de éxito, y nos parece ocioso detenernos para evaluar lo realizado y/o para verificar el camino recorrido.

Si después de cada actividad, de cada tramo del camino, nos detuviéramos y rindiéramos cuenta del viaje, nos daríamos cuenta de que hemos cometido algunos errores y que algunos son costos que habremos que pagar. Al igual que un explorador, consulte con frecuencia su brújula y verifique constantemente su posición para llegar con más facilidad a su destino.

Desandar el camino, aún cuando el tiempo transcurrido es irrecuperable: Resulta doloroso, pero es la única manera de aprender de nuestros errores. Por supuesto que esta acción, por sí sola, no le asegura el éxito, pero sí le permite ver si va por el camino correcto.

No espere a que lo obliguen a retirarse del escenario: Si nota que tiene agotamiento excesivo, CUIDADO, es síntoma de que el sistema de alarma de su organismo le está avisando que está propenso a cometer errores, y que ha llegado el momento de retirarse y recargar energía. Hágalo en la medida en que se lo permitan sus posibilidades, pero hágalo.

Recuerde que el exceso de actividades, “no tener tiempo para nada” y la ansiedad, son indicadores irrefutables de que hay que retirarse a reflexionar, a consultar la brújula y a buscar el rumbo para reubicarse en su misión en la vida.

Vuelva para renovarse y recárguese emocionalmente: Asienta que la vida requiere no sólo de recursos económicos, sino también del capital emocional para tener la vitalidad, la fuerza y el entusiasmo que exige toda obra digna y de calidad.

Recuerde que la solvencia económica no sólo está en el dinero que posea, sino también en su capacidad de producir riqueza vía su pensamiento creativo y su esfuerzo constante. La determinación y la seguridad deben estar en usted mismo.

Retirarse, renovarse y regresar son claves permanentes que aseguran transitar por el camino correcto. Autor anónimo.

Amigo lector: recuerde que en el camino de su existencia, tan importante es dar el primer paso, como en su momento, detenerse para hacer el balance de su vida. ¿Qué opina?