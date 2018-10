Dicen que a cierta edad las personas nos hacemos invisibles, que nuestro protagonismo en la escena de la vida declina, y que nos volvemos inexistentes para un mundo en el que sólo cabe el ímpetu de los años muy jóvenes y las figuras delgadas y espectaculares.

Yo no sé si me habré vuelto invisible para el mundo, es muy probable; pero nunca fui tan consciente de mi existencia como ahora, nunca como ahora me sentí tan protagonista de mi vida, y nunca disfruté tanto de cada momento de mi existencia.

Descubrí que no soy un príncipe de cuento de hadas -¡Por suerte!- ya que debe ser muy aburrido. Descubrí al ser humano que sencillamente soy, con sus miserias y sus grandezas. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecto, de estar lleno de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas y de no responder a las expectativas de los demás. Y a pesar de todo ello... aprendí a ¡quererme mucho!

Cuando me miro al espejo ya no busco al que fui, sonrío al que soy y celebro la posibilidad de elegir, a cada instante, a quien quiero SER. Me alegro del camino andado y de la experiencia que me dieron estos años.

Asumo mis contradicciones y valoro lo recorrido. Consciente que tan mal no me fue... ¡Estoy acá!

¡Qué bien vivir sin la obsesión de la perfección! Después de todo, cuando decidí que no quería la perfección, comencé a accionar y a alcanzar mis objetivos, como bajar esos casi 45 kilos que tanto pesaban en mi vida.

¡Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce correr permanentemente buscando que todos te quieran! ¡Qué bueno es empezar a quererse y respetarse uno mismo! ¡Qué maravilloso es reconocer que la felicidad está tan cerca de nosotros y tan relacionada con nuestras búsquedas y nuestros mágicos encuentros interiores! ¡Qué suerte haber comprendido que la magia y el poder no están en el afuera, sino en uno mismo! Autor anónimo.

Amigo lector: asintamos que una de las tareas fundamentales de la vida no es la de encontrarse a uno mismo, sino la de crearse a sí mismo, y que al final, lo que realmente importa, no son los años vividos, sino la vida que le demos a todos y a cada uno de esos años. Usted, ¿qué opina?