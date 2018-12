Recién fuimos testigos de un acto que no tiene referentes ni parangón en la historia de México, Y tal vez en la historia mundial. Como nos dimos cuenta, se suscitó un debate derivado de una inicial propuesta de presupuesto según la cual se reducirían los recursos financieros para las instituciones de educación superior pública -como en la UNAM o la Universidad Guadalajara, entre otras-. De tal suerte, los reclamos no se hicieron esperar y tanto rectores, como la opinión pública, comenzaron a argüir y a señalar la gravedad de lo que implicaría una condición de tal tipo. Evidentemente hubo conatos de protesta, y de manifestaciones, que no prosperaron.



A lo que me refiero es a la altura de miras y a la extraordinaria capacidad política del presidente de la República, Pues como dije arriba, en un hecho inusitado resuelto a partir del respeto a su discurso y de honrar así su palabra: reconoció el error públicamente.



Esa acción, que se antoja simple, contiene un significado profundo y es la expresión muy elevada de la pertinencia y, sobretodo, de la coherencia entre el decir y el actuar. Ningún presidente de la República en el pasado, ni cercano, ni remoto, realizó una declaración de reconocimiento, por una equivocación, de tal envergadura.



Nos encontramos ante un testimonio de proporciones históricas que sitúan a Andrés Manuel López Obrador como el referente y el artífice que marcará los derroteros de la patria. Sabemos que él solo no cambiará todo el sistema político y económico, mucho menos la cultura. De lo que sí estoy cierto es de que las cosas, efectivamente, se están transformando en el país. Y a nosotros, como ciudadanos, nos corresponde actuar en consecuencia.



Tenemos la obligación de comprender que hoy la política, la economía, la cultura y nuestro trabajo nos demandan una nueva actitud para sacar adelante a México



Asistimos a la conformación, y a la confirmación, de un modelo innovador y vanguardista que describe una audaz concepción de la política y de las estrategias para crecer y desarrollarnos.



Andrés Manuel acaba de realizar un acto de prestidigitación política: con guante blanco desarticuló la protesta y sentó las bases de nuevos caminos y nuevos puentes de comunicación. Fue una jugada magistral.







