Las consultas populares, los referéndums que parece que implementará, de aquí en adelante, el gobierno de López Obrador, han tenido en Europa, en los últimos años, un desasosegante recorrido. Veamos tres ejemplos muy notorios: el brexit, que por su perniciosa onda expansiva es la madre de las consultas populares; el referéndum independentista escocés, que se hizo, y el catalán, que no ha terminado de hacerse. Los tres, lejos de resolver la situación para la que fueron convocados, han terminado, cuando menos por lo que hasta hoy puede verse, complicando todavía más la situación que se pretendía resolver; seguramente porque la consulta popular, preguntar a la gente sí o no, es un método demasiado simple que no puede aplicarse a realidades complejas. Incluso a nivel personal casi nunca las decisiones que debemos tomar se resuelven entre un sí o un no, la realidad es mucho más complicada y nosotros también estamos lejos de la simpleza binaria, y si hacemos un poco de memoria veremos que en nuestra vida cotidiana dos y dos casi nunca son cuatro, como pretenden las consultas populares.



El caso del brexit, que es el resultado directo de una consulta popular, empieza a ser dramático; lo que iba a ser, de acuerdo con la información parcial y apresurada que recibió en su día el ciudadano inglés, una separación amistosa de Europa, una salida tersa de la Unión con grandes beneficios económicos y sociales para Reino Unido, se ha convertido en un pandemónium; las cuentas de la separación no cuadran, todo cuesta mucho más de lo que se había calculado y no hay forma de conciliar singularidades como la de Irlanda del norte, que es parte de Inglaterra, que se va de Europa, pero está dentro de la República de Irlanda, que es Europa. El lío es de tal calado que la Unión Europea ha tenido que echarle un cable a los ingleses, el Tribunal de Luxemburgo acaba de facilitar una vía para que se retracten, para que ignoren aquella consulta popular y no se vayan, y así puedan contener el desastre que ya empieza a carcomer la convivencia, la moneda y la economía del reino. Y todo se debe al insensato referéndum que organizó el ex primer ministro David Cameron que, con la tramposa intención de reafirmar su gobierno, que se le desmoronaba, tuvo la ocurrencia de preguntar a los ingleses si querían irse de Europa o permanecer y, para su sorpresa, una ajustada mayoría, minoritaria porque votó muy poca gente, decidió que quería irse. Después del referéndum Cameron tuvo que renunciar y fue sustituido por Theresa May, un personaje trágico que seguirá el mismo camino que su antecesor: será víctima de la misma consulta popular y dejará a Inglaterra sumida en el desconcierto. No sería difícil, a la vista de la debacle económica que se aproxima, y de las dificultades que presenta cada día el divorcio de la Unión Europea, que en unos meses se convoque otro referéndum para preguntar a los ingleses si de verdad quieren irse de Europa, o mejor, visto lo visto, prefieren quedarse.



Las consultas populares tienen esta particularidad, una vez obtenido el resultado de la votación, la parte que no ha quedado satisfecha pide otro referéndum, como ya está pasando en Escocia, donde el independentismo perdió hace muy poco uno y ahora, que se sienten mejor posicionados que en la ocasión anterior, quieren repetirlo para ver si obtienen un mejor resultado. Los escoceses están haciendo exactamente lo mismo que ya hicieron los independentistas de Quebec, que han repetido varias veces el referéndum, que siempre han perdido, para conseguir independizarse de Canadá.



El referéndum catalán, en el que se preguntó a la ciudadanía si quería que Cataluña fuera un Estado independiente, es una sintomática anomalía; se hizo a pesar de la prohibición del Estado y se hizo a las bravas, sin ninguna garantía, con un padrón precario que permitía votar varias veces a la misma persona y, además solo se sintieron convocados los partidarios de la independencia; a pesar de todo el independentismo catalán celebró su victoria aunque hoy, un poco más de un año después, ya casi nadie está convencido de la validez de aquel resultado y sin embargo, y esto es lo sintomático, aunque el referéndum no existió, si consolidó la división social que suele provocar este tipo de consultas, la misma división que han creado el Brexit y la consulta escocesa.



El desastre del brexit y su infausto referéndum, lejos de contagiar a los europeos ha servido, de acuerdo con las cifras del último eurobarómetro, para vacunarlos contra los referéndums, que hace un año tenían prestigio, eran vistos como una herramienta rigurosamente democrática (que por cierto han empleado tradicionalmente las dictaduras), y hoy, a la luz de las consecuencias de las consultas populares, han perdido prestigio; la mayoría de los europeos, cuando se trata de decidir, prefiere los cauces tradicionales de la democracia participativa, que debatan y decidan sus representantes, que cumplan con su trabajo y asuman la responsabilidad de sus decisiones.



El referéndum, la consulta popular, pasa por alto la arquitectura de las democracias del siglo XXI y nos lleva de vuelta a ese momento del pasado remoto, que ya creíamos superado, en el que el jefe de la tribu pide a su gente que, quien esté de acuerdo, levante la mano.