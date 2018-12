No tiene por qué cambiar

Ahora quieren usar el VAR en el gobierno.

Florestán



He escuchado dos conversaciones permanentes: ojalá le reviente la crisis a Andrés Manuel López Obrador y que va a cambiar ya como Presidente.



Sobre el primer tema, lo rechazo, pues en el arrebato creen que la crisis sería de López Obrador, cuando en realidad sería del país y de todos sin excepción; en cuanto a la segunda, no veo porqué vaya a cambiar si ha sido así, al menos, en los últimos 20 años que tengo de conocerlo pero, sobre todo su tenacidad, o terquedad que lo llevó a la Presidencia luego de dos intentos, con una mayoría que le dio, también, el Congreso.



Dicho esto, quiero destacar el tono de su paquete fiscal en lo macroeconómico: disciplina fiscal y monetaria, crecimiento de 2 por ciento, precio del petróleo con la misma fórmula, de 55 dólares el barril, inflación de 3.4 por ciento, tipo de cambio a 20 pesos, superávit primario de 1 por ciento, endeudamiento en la misma proporción del PIB y respeto a la autonomía del Banco de México, que hubiera firmado José Antonio González Anaya.



Donde sí hay un giro, que obedece al cambio de régimen, a sus compromisos de campaña, es en el Presupuesto de Egresos con una marcada carga asistencialista, vertiente clientelar, pero ¡cuándo no ha sido así!



Y por si fuera poco, ayer se anotó una victoria internacional que no se veía por la mañana cuando una parte sustancial de la mayoría de los tenedores de bonos del NAIM aceptó abrumadoramente, la segunda y última oferta de compra del gobierno mexicano de dólar por dólar más un premio y que llega en un momento crucial en el tránsito de la Ley de Ingresos, hoy, y del PEF.



Ya veremos cómo responden los ingresos previstos y cómo el gasto acordado, sobre todo ante la tormenta financiera internacional que ya se otea para el año que viene y que, como todas, nos pegará.



Por lo demás, reitero, ni le voy a que le estalle una crisis, que sería de todos, ni va a cambiar de estilo.



RETALES



1. REACCIÓN. Duro ayer, René Juárez me dijo que el trato que recibe en San Lázaro ha llevado al priismo a reconsiderar su voto a favor de la Guardia Nacional y, peor: No creemos que haya condiciones para sacar en estos días esa reforma constitucional, me dijo;



2. ADVERTENCIA. López Obrador confirmó que si no se aprueba la Guardia Nacional, regresará los soldados a los cuarteles. Pero, ¿se atreverá a quitarlos ahora cuando ya la violencia y la inseguridad se abonan a su cuenta?; y



2. SUBSIDIO. La reducción de impuestos en la franja fronteriza representa una baja en el ingreso de 19 mil 600 millones de pesos por el IVA y de 22 mil 600 millones por el ISR, 42 mil 200 millones de pesos en total, que no se consideran en la Ley de Ingresos porque se tiene que dar vía decreto presidencial que otorgaría a esos contribuyentes una especie de subsidio.



