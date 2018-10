El me canso, ganso, insuperable. Me ganó y por eso cito. Florestán





Finalmente ayer, como habían adelantado, el vocero del gobierno de Transición, Jesús Ramírez Cuevas, salió a dar los detalles de la encuesta que decidirá el futuro del aeropuerto de Texcoco, NAIM.



Quien también será portavoz del próximo gobierno me dijo después en Radio Fórmula que la consulta tendrá un fuerte peso en la decisión del futuro de la obra del aeropuerto, para luego recordar que también se hará una encuesta en forma paralela y que los resultados serán ponderados por la Fundación Arturo Rosenblueth. Pero la encuesta se trata de una pregunta simple con dos opciones claras.

La pregunta: Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?

Las opciones: a) Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía; b) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el reverso de la boleta, con los colores de Morena, vienen pros y contras de uno y otro proyecto.



De lo anterior puedo hacer una primera conclusión: mi documentada confusión sobre el destino del NAIM. Dicho esto, veo que a simple vista, no hay inducción en las opciones, aunque éstas tengan como eje central no Santa Lucía ni Texcoco, sino el actual aeropuerto.



Pero creo que hay espacio para que avance el NAIM, pues si bien los que convocan, organizan la consulta popular, preguntan, cuentan, financian y concluyen, son de Morena, que están en su contra, debo agregar que no hemos escuchado expresiones del Presidente electo como las que hizo en Campeche a favor de su proyecto favorito, el Tren Maya, que no se consultará:







Y esa diferencia, me canso ganso que abre una oportunidad al NAIM.



Les guste o no les guste.



Retales



1. FUERA. Los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, Verde, PT y PES se comprometieron el jueves pasado en Si me dicen no vengo a eliminar el fuero antes de esta Navidad para todos los servidores públicos, empezando por ellos mismos, los legisladores. Quedará una especie de inmunidad para sus dichos, no impunidad para delinquir;

2. FAMILIÓN. El diputado de Morena por el distrito de Ixmiquilpan, Hidalgo, Cipriano Charrez, sigue sin presentarse ante el Ministerio Público por la muerte del joven de 21 años cuyo vehículo embistió e hizo explotar, y aquella procuraduría sigue sin citarlo. El Fuero. Su hermano Pascual, alcalde de Ixmiquilpan, lo calificó de vergüenza familiar. Ya les contaré más; y



3. TORMENTA. Por decidirse las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, en Nuevo León, que el tribunal dio al PRI. Es posible que éste pueda recuperar una, y la otra para el PAN. Eso si es que no pierde las dos.









