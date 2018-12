Ya no queda una sombra en la que puedan esconderse.

Florestán

El miércoles por la noche, en Tercer Grado, el doctor Leopoldo Gómez nos pidió que diéramos, cada uno, la noticia y el personaje del año.



Hubo un común denominador, salvo excepciones, y en cuanto a lo primero la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, y también sobre lo segundo, él mismo personaje.



En lo personal, di como segundo personaje del año a José Antonio Meade, el no militante que el entonces presidente Enrique Peña Nieto quiso construir candidato, lo que interrumpió al regresarlo de Sedesol a Hacienda, donde había estado en la parte final del gobierno de Felipe Calderón, y ocupar el vacío a la renuncia de Luis Videgaray, tras el desastre de la visita a Los Pinos de Donald Trump, el 31 de agosto de 2016.



Siempre sostuve que se estaba dando la fábula al revés: la tortuga, Peña Nieto, se echó a dormir y la liebre, López Obrador, nunca dejó de correr, por lo que si quería construir un candidato competitivo, no podía esperar a los tiempos de campaña, que no le alcanzarían, como sucedió.



En cuanto a la noticia del año apunté al fin del régimen y el inicio de la cuarta transformación con todo lo que implica el fin de aquel régimen agonizante y el inicio de otro diferente, con toda la esperanza y la incertidumbre que esto conlleva.



Ya con calma, me dije que me había equivocado -solo la divinidad no se equivoca, había invocado el mismo López Obrador el martes- y que la noticia del año era la cancelación del aeropuerto de Texcoco a cambio de un proyecto que solo existe en un bosquejo: el eje Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca.



Esta decisión presidencial de matar este proyecto, adelantado en más de 30 por ciento y con todas las autorizaciones en el bolsillo, marcará su gobierno y con el tiempo confirmará el error y lo demencial de seguir construyendo y pagando, hoy, un aeropuerto que no se va a construir.



RETALES



1. ONCE. El Senado aprobó al ministro que quería López Obrador y que operó con la oposición a través de su consejero legal, Julio Scherer: Juan Luis González Alcántara la logró en la segunda vuelta con 114 votos, será el ministro 11 de la Corte y votará en la elección de su próximo presidente, el 2 de enero;



2. ENREDOS. En dos frentes operó el gobierno la posible aprobación de la Guardia Nacional: con la bancada de Morena, Alfonso Durazo, quien en redes se dijo conmovido al ver en Palacio el Jetta de AMLO, y, de nuevo Scherer, con la oposición. Veremos de qué está hecha ésta; y



3. SUBSIDIO. Mientras que el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera defiende que en la Ley de Ingresos el subsidio por el recorte de IVA e ISR fronterizo sea de 42 mil millones de pesos, analistas lo ubican en 100 mil millones. Falta el decreto presidencial para activarlo.



Por vacaciones, nos vemos en enero.

Felices fiestas

