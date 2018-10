Un técnico más allá de lo deportivo

En estos momentos en que tan preocupados estamos por saber quién será el próximo entrenador de la Selección, hay una frase que recientemente leí en una charla que tuvieron para el diario El País, Vicente del Bosque con Toni Nadal, que me llevó a reflexionar y me gustaría transmitirles: “Hay entrenadores muy buenos que en lo humano son catastróficos”. La realidad es que muchas cosas se han dicho desde que el 27 de julio se hizo oficial la salida de Juan Carlos Osorio al frente del Tricolor. Muchas especulaciones no solo sobre candidatos, sino también diversos análisis, opiniones sobre lo que necesita la Selección y críticas por la falta de claridad en el proyecto que busca la Federación Mexicana para un nuevo ciclo que aun sin timonel ya empezó. Hace unas semanas Guillermo Cantú nos regaló ciertas palabras que nos deja ver lo que tienen en mente los de pantalón largo: “Tiene que ser un hombre maduro, con experiencia, ya sea de clubes o selección. Que conozca cómo es una eliminatoria ayuda, y el hecho de que le guste atacar también funciona, sobre todo en nuestra confederación y siendo México, debe de tener equilibrio”. No hay duda que para alcanzar el éxito, siempre han existido diversos caminos. No hay duda tampoco que los directivos ya han intentado alcanzar objetivos con distintos perfiles, distintas metodologías e ideologías. Y por último, no debería haber duda en que más allá de un nombre, hoy se presenta la oportunidad del cambio generacional, y que se va a necesitar un técnico que sepa que los jugadores antes que futbolistas son humanos, que varios son muy jóvenes, que sepa que tendrá que gestionar una transición que va más allá de la cancha y aprender a manejar los egos de los que ya van de salida. Un técnico que entienda, tal y como asegura alguien de la categoría de Del Bosque, que hoy el futbol ya no se trata solo de lo deportivo. No es nada fácil serlo y menos encontrarlo. Mi percepción es que a Gerardo Martino, que tiene compromiso hasta diciembre en la MLS, aún le falta demostrar en este ámbito, mientras que una de las grandes opciones que cumplía con estas especificaciones emigrará a esta Liga en unos meses ¡Qué irónico!



