Las empresas siderúrgicas del país ya están en situación vulnerable y con prácticamente nulo poder de negociación frente a Estados Unidos. Por eso negocian intensamente con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la aplicación de medidas de defensa del sector y de aranceles “espejo” a igual tipo de productos acereros estadunidenses.



Como consecuencia de los aranceles impuestos al acero y aluminio en EU, las exportaciones mexicanas en estos renglones del 18 de junio al cierre de noviembre disminuyeron más de 30%, además de pagar millones de dólares mensuales en gravámenes y enfrentar competencia desleal en precios internos que han obligado a varias empresas a despedir trabajadores.



Empresarios del ramo, encabezados por Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero), han sostenido reuniones y continuará antes de concluir el año, con funcionarios de la Secretaría de Economía para determinar las acciones a seguir, sobre todo respecto a la petición de imponer aranceles a los mismo productos que compra México de EU en este sector.



Hay molestia porque el ex secretario Ildefonso Guajardo, no hizo nada por defender al sector en las negociaciones del T-MEC; “fue la moneda de cambio para que se firmara el acuerdo comercial; se le hizo caso solo a Herminio Blanco a sabiendas de que tenía conflicto de interés en el tema y de que estaba equivocado”, me dicen en corto negociadores del cuarto de junto.



El ex secretario de Comercio e Industria (Secofi) es presidente del despacho de inteligencia artificial IQOM, principal asesor en las negociaciones del T-Mec, y tiene una relación estrecha con la acerera ArcelorMittal en EU, casualmente beneficiaria de la actual situación. Exporta a México decenas de toneladas de productos de acero y derivados en total ventaja sobre las empresas siderúrgicas mexicanas y sin ninguna restricción.



Cuarto de junto



Para celebrar el 50 aniversario de Hot Wheels®, la automotriz Ford de México participó con un Mustang que fue intervenido por artistas mexicanos y pintaron en el automóvil el Monumento a la Revolución, el Ángel a la Independencia y la Torre Latinoamericana... La inversión anunciada por Fausto Costa, presidente Ejecutivo de Nestlé México, de 154 millones de dólares en Veracruz, servirá también para recuperar 100 por ciento del bagazo de café y producir energía.

