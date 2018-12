La importación de petróleo seguirá

Pemex Exploración y Producción (PEP) se enfocará al objetivo estratégico de “reemplazar la caída de la producción de Cantarell, estabilizar la producción y eventualmente incrementar la plataforma de manera rentable, segura y sustentable”.



Ahí se han destinado un billón 33 mil 718 millones de pesos de inversiones históricas, y en el sexenio actual se pretende canalizar 312 mil 733 millones de pesos más; durante 2019 serán 11 mil 112 millones para actividades de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo.



Lo que se busca en Pemex es lograr la “independencia energética nacional” con inversión pública para “rescatar la industria petrolera”, pero no lo logrará el próximo año. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2019, habrá importaciones de crudo ligero por 92 mil 900 barriles diarios en promedio.



No obstante, hay que destacar que se perforarán 62 pozos exploratorios y 292 pozos en desarrollo para llegar a una producción promedio diaria de un millón 801 mil barriles, y que se destinarán 48 mil 324 millones de pesos en exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos.



Dentro de la estrategia, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció el sábado que durante el periodo de transición de cambio de gobierno, se logró que las autorizaciones para sus planes de desarrollo por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que duraban mil 115 días (más de 3.2 años) pasará a tan solo 50 días.



Esta situación era un fuerte obstáculo para que Pemex desarrollara sus campos. El resultado no se dejará esperar ya que el propio funcionario anunció que con el inicio de la perforación del pozo Xikin 22, que forma parte de un nuevo descubrimiento y que coincide con el inicio de este nuevo gobierno, “será posible producir la primera gota de aceite en octubre de 2019”. Es una excelente noticia frente a la otra realidad, la de baja producción e importaciones de crudo.



Pemex, para llevar a cabo las metas de su programa de inversión, prevé en 2019 un monto de 273.1 mil millones de pesos y un endeudamiento de 112.8 mil millones. PEP asignará 148.1 mil millones de pesos a los siguientes proyectos: Integral Ku-Maloob-Zaap, Integral Chuc, Proyecto de Exploración Campeche Oriente, CE Ek-Balam, Proyecto Crudo Ligero Marino, Cantarell, Uchukil Fase II, Campo Esah e Integral Yaxche.



Dotará de 10.7 mil millones de pesos a los campos Xikin y Esah, descubiertos en 2015 y que se encuentran ya en la transición hacia la etapa de producción.

