Hay problemas en la Red Iris: Navarrete

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, reconoció en su comparecencia ante el Senado que sí hay un problema en la Red Nacional de Radiocomunicación.



Se trata de la llamada Red Iris que utilizan las policías, el Ejército y la Armada de México para atender los temas de seguridad pública.



El titular de la Segob se refirió al planteamiento del senador Miguel Ángel Mancera sobre si es necesario cambiar los protocolos de la Plataforma México con tecnología de punta para el combate al delito y para la implementación exitosa de políticas públicas sobre el combate a la delincuencia.



El funcionario explicó: “Se hace necesario concentrarse más en la Plataforma México. La Plataforma México tiene en este momento 800 millones de datos útiles que son pocamente compartidos con las autoridades locales por muchas razones.



“Pero lo cierto es que son compartidos y con sistemas que son incompatibles entre propias autoridades federales porque obedecen a lenguajes distintos que no se hablan entre sí y no están comunicados, no de ahorita, tiene por lo menos 20 años el problema entre una plataforma llamada P25 Motorola y otra plataforma llamada Tetrapol que tenía que ver con un sistema Matra, y que si a ustedes les interesa el tema desde luego la información está a su disposición y se tienen que unificar”.



Navarrete Prida no ofreció más detalles, pero me quedo con su afirmación de que “se tiene que unificar” el sistema de intercomunicación de las fuerzas de seguridad nacional.



El funcionario tiene otra oportunidad para abundar sobre el tema, y es hoy en la Cumbre de Seguridad.



A ese encuentro también asistirán Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad y Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, entre otros expertos.



El tema es “seguridad y tecnología”, y por eso creo que deberá hablar más sobre el tema de la Red Iris.



Claro, si queremos ponernos sospechosistas, llama la atención que la invitación a esa reunión fue hecha por Airbus, Blureport y Blugroup.



Como le he explicado aquí, la francesa Airbus tiene desde 1998 los contratos de la Red Nacional de Radiocomunicación, misma que ha sido señalada como obsoleta; los C4 de los diferentes estados no tienen una plataforma homologada y no se pueden comunicar entre sí, como dijo Navarrete Prida.

jesus.rangel@milenio.com