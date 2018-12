Hacienda busca funcionarios

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Carlos Urzúa, realizó una convocatoria pública y abierta para quienes quieran ingresar al servicio profesional de carrera en esa dependencia, con salarios mensuales ya tabulados bajo los nuevos criterios, o sea, que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.



La dependencia busca, entre otros, a un subdirector de Asuntos Contenciosos B que tendrá un ingreso de 43 mil 311.32 pesos mensuales y a un funcionario del Departamento de Garantías B con ingresos por 23 mil 762.37 pesos mensuales.



Por otro lado, la propia SHCP informó que de acuerdo con los artículos 94 y 99 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades inconformes con el presupuesto de egresos asignado, podrán “gestionar a través del sistema de control de adecuaciones presupuestarias”, las solicitudes de adecuaciones presupuestarias a partir del 20 de diciembre. De ayer, pues.



En los últimos días han hecho cola en la SHCP funcionarios municipales, gobernadores y de instancias del gobierno federal en busca de mayores ingresos presupuestales para 2019. No hay que hacer cola a lo tonto.



Cuarto de junto



Diódoro José Siller Argüello, ex titular de la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), me aclara que no incurrió “en una actitud ventajosa o irregular” en los programas de capacitación permanente que tomó durante su gestión, y que “involucran la totalidad de empleados que laboran en la empresa”. Puntualizó que “todos los empleados reciben al menos un curso de capacitación en sus diferentes ramas de especialización y/o actividad, a fin de mantener la actualización y especialización del capital humano. Como parte de este programa de capacitación, en enero fui notificado que había sido seleccionado, junto con otros 70 compañeros de otras áreas de la empresa, para participar en el Programa de Formación para la Alta Dirección Ipade–CFE, que se impartió de enero a agosto de la presente anualidad en la Ciudad de México, por el cual recibí un diploma que acredita haber concluido el mismo”. Siller Argüello dijo que “siempre puse mi mejor empeño y capacidad para atender los asuntos propios del encargo”... Sí que está molesta la gente de Teléfonos de México (Telmex) ante la resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que le impone una multa por 2 mil 543 millones de pesos por el supuesto incumplimiento en 2013 y 2014 de metas mínimas de calidad de servicios de enlaces. América Móvil y Telmex calificaron de ilegal y desproporcional la multa y que se “afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector que requiere de importantes inversiones para su desarrollo”.



jesus.rangel@milenio.com