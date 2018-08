Andrea Ricardi es un notable historiador italiano, que entre sus múltiples libros está el intitulado “La sorpresa del Papa Francisco”, en el que tiene una afirmación sorprendente, que lo mismo se puede aplicar en la sociedad civil, que en los círculos eclesiales cuando dice que Europa padece una crisis de decadencia, que la ha contagiado a la Iglesia, que en yunta con los viejos pueblos europeos, ha cancelado la esperanza, y ha tomado los caminos del pesimismo. Para este modo de pensar, los viejos son “descarte social” y lo mejor es que dejen el puesto., Ya hasta cuestan mucho. Pero ha sido elegido Papa, Francisco, a la edad de los 76 años, señalando pronto que la Iglesia no está en escenarios de ocasos, sino activando energías creadoras. A este Papa le preocupan dos sectores, que actúan en el mundo civil y religioso:

los jóvenes y los mayores. Los primeros salen capacitados de los centros universitarios y no encuentran trabajo donde ejercitar sus conocimientos, pasando a formar parte del mundo del “descarte”; a los segundos les pide que abran la boca frente al mundo moderno, porque los quiere “descartar”, negando la sabiduría que se contiene en las edades que acumulan ocho o diez décadas.



Sabido es que tanto en la sociedad civil, como en los círculos eclesiales, no falta gente que ya lo que quiere es descansar. La falta de esperanza se anidó en sus corazones y en sus cerebros. Pero también hay quienes quieren, y pueden probar, que todavía desean trabajar. ¿Para qué impedirlo en un mundo tan necesitado? Hablando de la Iglesia, ¿para qué impedirlo en una diócesis tan escasa de sacerdotes? Aunque no se tengan títulos académicos, se poseen décadas de trabajo que acumulan sabidurías para el Pueblo de Dios. Si otros tienen otros argumentos, también existen estos que son válidos.



Vivimos en tiempos en los que se habla mucho de diálogo y eso supone atender a unos y a otros por igual. No acusar con juicios en desventaja a quién no coinciden con una parte. Si se manifiestan opciones diversas, hay que atenderlas con el corazón, y aunque las reglas tienen su significado propio, también tienen su sentido. No es tan sabio que sólo la ley se invoque, ya que las leyes las hacen los hombres, y las pueden cambiar o mejorar en su interpretación, en favor del bien de la persona y del pueblo. Lo importante es el espíritu y el corazón.











jesus_delatorre@live.com.mx