Gran polémica ha desatado la participación de mujer trans en el próximo certamen de Miss Universo. Se trata de Andrea Ponce, representante de España, quien ya fue oficialmente inscrita en la competencia.

De fondo, nos parece que el perfil del concurso es cada vez más anacrónico y que muy poco tiene que ver con los actuales esfuerzos por la reivindicación de las mujeres y la diversidad sexual. Acá mis rábanos:



Le voy a entrar con mi verso

de factura no académica

a alimentar la polémica

en torno a Miss Universo.

No hay que buscarle el reverso

a estas trifulcas verbales,

las discusiones actuales

no son sobre la belleza,

lo que está sobre la mesa

son los Derechos Sexuales.



Discutir sobre este asunto

es defender los Derechos

y eso lo hacen, en los hechos,

hombres y mujeres juntos.

Sin embargo hay otro punto

donde no hemos hecho equipo:

es el burdo prototipo

que tiene la sociedad

de que la feminidad

es sólo un estereotipo.



Que si 90 de busto

y 60 de cintura

son parte de una cultura

que va modelando el gusto.

¿Pero quién dice lo injusto

que eso trae todos los días?

Hablamos de regalías

que no respetan frontera

y un negocio que genera

millones en cirugías.



La mujer que se promueve

por lo que hemos visto aquí

debe ser un maniquí

que a su capricho se mueve.

Desde el siglo XIX

comenzó la discusión:

no podía usar pantalón

la mujer y, en realidad,

era un tema de equidad

entre la hembra y el varón.



En el aula, en el trabajo,

¡No a los criterios estrechos!

pues la igualdad de derechos

hoy se exige desde abajo.

No es tema para el relajo

ni para el meme oportuno,

es lo que el siglo XXI

nos grita hasta por los codos:

DERECHO QUE NO ES DE TODOS

QUE NO LO TENGA NINGUNO.



Deshagamos las marañas

del mundo y todos felices:

que participen las misses

incluyendo a la de España.

Su presencia a nadie daña,

¡y qué bueno que haya entrado!

En un mundo equilibrado

entre el hecho y el discurso

seguro que este concurso

va a ser cosa del pasado.











cortandorabanos@yahoo.com