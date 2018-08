Demasiados muertos, pocos resultados…

El proyecto recién anunciado por la DEA y la PGR para combatir las finanzas del narcotráfico de manera mancomunada entre los gobiernos de México y Estados Unidos mediante una unidad especial con sede en Chicago, Illinois, inicia tarde para el actual gobierno federal, porque traerá resultados importantes, pero no a corto plazo.



Si bien Nuevo León está relativamente en paz, tras los cruentos años vividos en 2010, 2011 y 2012, las cifras nacionales de muertos con que se despedirá la administración de Enrique Peña Nieto son las más altas de los últimos 12 años.



Por ello el próximo gobierno federal tiene encima el grave compromiso de la pacificación del país, inmerso en una supuesta guerra contra el crimen organizado. Los grandes perdedores son los miles de ciudadanos inocentes, desaparecidos o muertos en fuego cruzado, o víctimas de secuestradores asesinos.



Miles de padres, madres, esposas, huérfanos, aún esperan justicia o por lo menos enterrar a sus muertos que no aparecen.



Los ganadores, además de los líderes del crimen organizado, son los fabricantes estadounidenses de armas y municiones, arsenales que ingresan ilegalmente al país.



Si bien los foros por la paz y la reconciliación pretenden ser un instrumento para un modelo nuevo de justicia y encaminar a la sociedad hacia políticas públicas de prevención, no serán suficientes.



Nos han hecho creer que a mayor número de integrantes del crimen organizado abatidos por las fuerzas de seguridad, mayor efectividad en el combate a la delincuencia.



Más que confrontación directa con las bandas criminales, no se debe olvidar que el control férreo del tráfico de armas y del lavado de dinero, debilitan al crimen organizado más que los disparos.



Lo único que se ha logrado son venganzas cruentas contra las fuerzas federales, con elementos caídos en emboscadas y hasta con un helicóptero derribado en Jalisco por un misil.



Frenar el flujo de las armas y del dinero sucio que todo lo corrompe, será siempre más efectivo que disparar y matar. Demasiados muertos y pocos resultados.



javier.sepulveda@milenio.com