Ven, no me consultes otra vez

Digo, si nunca se le había preguntado al pueblo —bueno o malo— sobre ningún tema que pudiera afectarles en carne propia, por qué diantres ahora hay que participar en una consulta sobre el nuevo aigriopuerto, como si mi licenciado Peña, el distinguido Señor Socavón, Ruiz Esparza, y la gustada y muy pía caterva de inversionistas que casi ni quieren especular inmobiliariamente no fueran lo suficientemente sabios como para haber elegido una chinampa para montar ese bonito monumento arquitectónico e ingenieril que será admiración de chicos y grandes.



Digo, ¿cómo se atreve la próxima nueva administración a ofendernos llamándonos a decidir sobre una obra monumental siendo que somos una bola de ignorantes y sosos, incapacitados para entender las maravillas de una obra de infraestructura que nos convertirá, un segundo después de su inauguración en el año mil ocho mil, y luego de chorros de fobaproas para rescatarlo, en personas del primer mundo? O sea, de veras que me siento mal de que ahora me pidan mi opinión justo ahora, cuando por mi tranquilidad y la de tantos más, no nos deberían perturbar con temas de los que ni sabemos ni nos incumben. Por suerte no nos consultaron nuestros gobiernos democráticos sobre cómo administrar los recursos que se van a rubros tan nobles como la estafa maestra, la Loca Academia de Javidús o el más reciente hallazgo de que en Veracruz, desde hace 10 años, se han carranceado de la manera más humanitaria 10 mil millones de pesos para merecer algo de abundancia.



Digo, mejor que no nos consultaron sobre la Estafa de Luz de Jelipillo porque hubiéramos votado porque fuera más alta y costosa que son como nos gustan estas obras; o la Autopista del Sol, que ha sido más construida y reconstruida que el Sistema Cutzamala, que siempre se descompone.



Así, es interesante que ante las palabras de Amlove, en el sentido de que no le interesaba andar correteando políticos corruptos, lo contradicen con ahínco, diríase que con augusta virilidad, los mismo que a lo largo del este agonizante sexenio se pasaron defendiendo a capa y espada a personajes que estarían en ese ámbito como Chayito Robles o Lozoya Lozoyita. Y hoy, con tal de llevarle la contra a su enemigo público número uno, son capaces de ir a corretear personalmente a estos funcionarios que tanto encumbraron y llevarlos a empujones al tambo una vez que se les haya acabado su tiempo.



Vaya vaya, uno no creería que todavía funciona la psicología al revés.



No nos pregunten si Texcoco o Santa Lucía, es claro que solo sabemos del América-Chivas.



