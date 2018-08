Kisses para mí

Cuando comenzó el Congreso Nacional del PAN, donde la gente se veía más amolada que el Estadio Azteca, pensé que iban a llegar algunos influencers —de esos que contrató la Hershey’s para regalarles chocolatines a los más desposeídos de la patria— a repartir besos entre esa gente tan amolada del blanquiazul. Una campaña publicitaria que resultó casi tan exitosa como la de Ricardo Anaya porque hicieron lo mismo que el malogrado candidato de Acción Nacional: contrataron personajes que se supone influyen en los demás y que en realidad no influyen en nadie, y cuando lo hacen es como el burro que tocó la flauta. No es que tuvieran mala intención los de la chocolatera (ya se sabe, a los que nunca les embona nada seguramente dirán que en vez de regalar chocolates a los pobres mientras sacaban fotos pa’l Feis, el Instagram o Twitter, mejor hubieran apoyado programas productivos, de desarrollo y generación de empleos, etcétera), sino que están mal informados.



Los influencers en realidad no influyen en casi nada, cosa que ha quedado científicamente demostrada en distintos momentos, sobre todo electorales, en donde sus influencias se dieron exactamente en sentido contrario a sus verdaderas intenciones.



Sin embargo, para no desperdiciar el esfuerzo, los de Hershey’s quizá puedan regalar sus productos entre aquellos que en este momento la están pasando muy mal.



Ahí tenemos a la maestra Gordillo, que ni bien ha disfrutado la plenitud de la pinchi libertad cuando un juez ya me la quiere regresar al apando. No se vale. Algo que de seguro le ha generado un pequeño malestar que solo los poderes del cacao podrían apaciguar. Pobrecita, seguramente no terminó la fajina de la semana en el tambo y por eso me la quieren rebotar, maldita sea.



También alguien que debe estar necesitado de una rica golosina para menguar la molestia de dejar la chambota de canciller debe ser don Luigi Videgaray, cuyos movimientos ajedrecísticos como eminencia gris del partido tricolor nomás no sirvieron de nada y ahora tiene que pactar la transición para la cuarta transformación con Marcelo Ebrard, al que gracias a los servicios del Dotor Mancera, ya estaba en la lona. ¡Malhaya!



Y qué decir de los diputeibols de la presente legislatura, que se van con récord que requiere de varios kilos de Kisses para digerirlo: ¡se gastaron cuatro mil 693 mdp en asesores! Digo, a juzgar por los resultados obtenidos, todo indica que quienes los asesoraron mal fueron estos influencers que nomás no acabaron la primaria, como Chumel Torres, Callo de Hacha y Werevertomorro.



Bueno, algo que solo se puede comprobar en los recursos del Fonden que fueron desviados a los millonetas rumbos de Santa Fe para que una construcción destinada a gente decente y fifí, de esa que reniega de toda forma de populismo, no se derrumbara, como dicen las lenguas viperinas que le pasó al gobierno de mi licenciado Peña.



Denle su dotación de Kisses.

