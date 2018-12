“¡Esto es el futuro!”

En la serie Narcos, de Netflix, el maestro Joaquín Cosío en su papel de Don Neto tiene un momento fabuloso cuando le comparte a Caro Quintero un hallazgo de la gadgetería fina de aquellos tiempos: el disco compacto. Y ya entrados en el goce de estupefacientes, Don Neto brincaba de alegría ante aquella maravilla que por más que brincaras a su lado no se botaba como ocurría con los elepés. “¡Es el futuro!”, gritaba el legendario narco que al final, por los buenos oficios de la PGR, salió de la cárcel muy quitado de la Peña. Todo mientras Caro experimentaba un dejo de nostalgia por la muerte del vinilo y su arte, sin imaginar que 20 años más tarde sería uno de los más socorridos símbolos de estatus.



En todo esto pensé cuando el gran Joaquín respondió en un tuit a una frase mañanera de Amlove sobre los recortes presupuestales a la cultura: “Hay que hacer más con menos”: “Que alguien le diga que en la cultura, siempre hemos hecho más con menos”.



Algo que también podría aplicársele al recorte a la UNAM, que de por sí requiere de más recursos para cumplir con sus tareas. No solo porque eso te pone al nivel de tus antecesores, para quienes la cultura era el adorno en el pastel (además de una fuente de abducción de intelectuales y artistas palaciegos), sino porque la cultura y el conocimiento transforman a las sociedades.



Esto no quita que las instituciones culturales y universitarias no deban estar obligadas a hacer una revisión de sus gastos, quitar a tanta rémora como hay en el rubro, sacar a los vivales y ser más eficientes en la administración de sus presupuestos.



Si para apoyar a la UNAM y a la cultura hay que recortarle sus nada escuálidos emolumentos a la burocracia dorada, a los magistrados que viven como Maluma, que así sea.



O esperar a que aflojen sus bienes mal habidos todos aquellos que han sido señalados por corruptos por los diversos testigos en el superjuicio del Chapo. Afortunadamente los involucrados lo niegan, como ahora lo hace Morales Lechuga, procurador con Salinas, que suena muy creíble.



Qué dirá Don Neto de todo esto. “¡Esto es el futuro!”.

jairo.calixto@milenio.com

@jairocalixto