Una investigación realizada por MILENIO, La silla rota y Data Cívica revela algo que a pesar de dejar evidencias donde quiera que uno vaya, no deja de asombrar: la gran cruzada peñista contra el hambre, encabezada por la noble y distinguida Chayito Robles, fue un sonado fracaso. Ahí donde nuestros compatriotas requerían de más apoyo dadas las condiciones de urgente necesidad alimentaria no solo no llegaron los recursos, sino que, peor aún, fueron sometidos a los conocidos trinquetes de fantasmagóricas empresas que los convirtieron en billetes verdes y los diluyeron en paraísos fiscales.



El mismo modus operandi al que recurrió La loca academia priista de Javidús y que encontró su momento cumbre en Sedesol y Sedatu bajo el epíteto periodístico de La estafa maestra.



Eso sin contar que al estilo de Aurelio Nuño, que invirtió más en promocionar la reforma educativa, se gastó más en publicitar la cruzada contra el hambre que en combatirla.



El atraco en despoblado que caracterizó a la pasada administración no solo se tragó millones y millones de dólares que deberían de haber sido invertidos para beneficio de los mexicanos, sino que llevó a la muerte por desnutrición a niños que no tuvieron un pan que llevarse a la boca mientras la señora Robles, encargada de impedir que eso ocurriera, hacía shopping en Louis Vuitton.



Está bien, todo para que el outfit hiciera juego con los suntuosos arreglos que Robles mandó a hacer a sus oficinas very nice.



Este gobierno está obligado a investigar “hasta por debajo de los dientes” como ha pedido esta linda personita, nada más para deslindar responsabilidades. En ese sentido, la oposición que se ha visto desordenada, ardida y ponzoñosa, ganaría credibilidad y respeto si exigiera, con la intensidad como se detiene en nimiedades y berrinches, a señalar a aquellos por cuyas ambiciones y voracidades, a quienes estando obligados a impedirlo, dejaron que la muerte por hambre tuviera permiso.



Ahí como cosa suya, suyita.



A menos que no tengan temor de acelerar sus procesos de extinción.

jairo.calixto@milenio.com

@jairocalixto