Iturbide y los ensayos de una nación

La idea de un gobierno colegiado y no de un presidente único surgió en el inicio de la nación mexicana y, de manera curiosa, uno de sus impulsores fue Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, conocido como Agustín de Iturbide.



El 28 de septiembre de 1821, la Junta Provisional Gobernativa de la nueva nación, es decir, cuatro días después de la firma del Plan de Iguala, abrió su primera sección en Tacubaya en el edificio llamado Ex-Arzobispado, actualmente, las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional.



De acuerdo con el investigador de la UAP, Israel García Arroyo, la meta era integrar a 38 vocales de la Junta de gobierno, sin embargo, el 28 de septiembre se reunieron 35.



Iturbide, hombre que fue considerado como el protagonista en la consumación de la Independencia, emitió un discurso durante la instalación de la Junta Provisional Gubernativa.



En aquel histórico discurso, Iturbide comentó que se ensayaba con crear una nación y explicó que el objetivo era nombrar a la regencia del poder ejecutivo y ejercer el poder legislativo en lo que se nombraba al Congreso.



“Una vez derrocado el trono de la tiranía, a vosotros toca sustituir el de la razón y humanidad (...). La ley recobrará su eficacia, y en vano se esforzarán la intriga y el valimiento: los empleos y los honores formarán la divisa de la virtud, del amor de la patria, de los talentos y de los servicios acreditados. En suma, una administración suave, benéfica e imparcial hará la felicidad y engrandecimiento de la Nación, y dulce la memoria de sus funcionarios”, expresó Iturbide



En su discurso, el hombre que más tarde fue tachado por traicionar a la patria, explicó que las actividades de la Junta Provisional Gubernativa representaban los primeros ensayos de una nación que salía de la tutela española de tres siglos.



Iturbide pronosticó: “los pueblos cultos, los pueblos consumados en el arte de gobernar, admirarán la maestría con que se lleva a su último término el grandioso proyecto de nuestra deseada emancipación”.



Iturbide ofreció la sumisión del Ejército Imperial, como “un robusto apoyo, y declarado por tan santa causa, no dejará las armas hasta no ver perfeccionada la obra de nuestra restauración”.



La Junta Provisional Gobernativa, primer gran ensayo del gobierno de México impulsado por Iturbide, es una página en la historia que la mayoría de las veces pasa desapercibida pero que hoy vale la pena recordar si en verdad se quiere impulsar un cambió en beneficio de la sociedad.



