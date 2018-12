Insuficiente el aumento al salario

El aumento al salario mínimo no es suficiente para solucionar los problemas económicos de la población en estados como Puebla porque existen factores como la informalidad y pagos inferiores a la línea de bienestar.



A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo registrará un aumento de 16 por ciento ya que pasará de 88.36 pesos a 102.68. Pese al aumento a la remuneración mínima, en Puebla, 67.9 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad, es decir, la relación de trabajo no es reconocida por el patrón y sus derechos laborales no son respetados.



De acuerdo con el Índice de Bienestar, estudio realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla, los trabajadores requieren un aumento urgente de 25 por ciento para poder alcanzar los ingresos mínimos y poder comprar los alimentos de una canasta básica.



En Puebla, 78.3 por ciento de la población vive con un nivel inadecuado de bienestar social y solo 21.7 por ciento cuenta con un alto nivel de vida por ingresos económicos, seguridad, accesos a créditos y servicios de salud.



Con el aumento al salario de 16 por ciento, para 2019, las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más de 90 por ciento de los empleos, tendrán el pretexto para incrementar los precios de sus productos, argumentando que se requiere hacer frente a los sueldos de sus trabajadores, aunque estos no reciban un incremento salarial.



Con lo anterior, existe la posibilidad de una carrera inflacionaria, por lo que, un decreto de aumento al salario no es suficiente para que mejore la calidad de vida de la población.



Ante la situación actual, no estaría por demás, analizar la propuesta del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana, que resalta la importancia de ligar el salario a esquemas de productividad.



Actualmente, se requieren de cuatro salarios mínimos para no ser pobre, de acuerdo con la Línea de Bienestar del Coneval; y de siete salarios mínimos para contar con un salario digno, de acuerdo al derecho a la remuneración mínima adecuada que establece la Constitución Mexicana.



Si los aumentos al salario no han dado resultados para mejorar la vida de la población en los últimos años, no estaría por demás, seguir las recomendaciones de la Ibero para ajustar las remuneraciones como: tomar en cuenta el poder de compra, el indicador de eficiencia, indicadores regionales y el indicador de equidad.

