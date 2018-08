El primer gobierno colegiado en México

La Junta Provisional Gubernativa de México eligió a una primera regencia para conducir los destinos de México en lugar de un presidente. Ese primer grupo que componían el poder ejecutivo duró seis meses y 12 días, del 28 de septiembre de 1821 al 10 de abril de 1822.



En los Tratados de Córdoba, documento en el que se acuerda la independencia de México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, entonces comandante del Ejército Trigarante, y por Juan O'Donojú, representante de la Provincia de Nueva España, se establecieron los principios de la primera regencia de México.



El tratado reconoce a México como un imperio independiente de la Monarquía española, sin embargo, España no reconoció el documento y fue hasta 1936 cuando se presentó la firma del Tratado de paz y amistad entre México y España.



Pese a todo, los Tratados de Córdoba, documento compuesto por 17 artículos como una extensión al Plan de Iguala, exponían que la regencia de México se compondría de tres individuos pero la Junta Provisional Gubernativa aprobó a cinco. En otras palabras, México estaba luchando por conformarse en una nación.



De acuerdo con estudios del investigador de la UAP, Israel García Arroyo, el suceso de aumentar de tres a cinco la cifra de integrantes de la primera regencia de México, no pasó desapercibido. José María Fagaoga, del grupo borbonista, y Antonio Pérez, ex diputado a Cortes, alegaban el incumplimiento del guión marcado en el tratado.



Iturbide y O’Donojú, quienes aparecieron en la primera regencia, habían platicado de forma previa y se tienen elementos para considerar que decidieron cambiar el número de regentes.



O’Donojú se mantuvo nueve días en la primera regencia ya que no pudo continuar al morir repentinamente por pleuresía, según la historia oficial. Existe otra versión, la del investigador de Felipe Victoria Gómez, quien en su obra ¿México, colonia, imperio o república?, revela que Carlos Maria de Bustamante insinuó que O’Donojú murió por una pulmonía fulminante aunque envenenado por Iturbide.



Sin duda, aquellas prácticas de matar al enemigo para no permitir que siga en el poder no son algo nuevo en México y aparecen desde el nacimiento de la nación mexicana, un punto que brinda nuevas áreas de oportunidad para la investigación.



