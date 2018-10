Un cargo como presidente de la República, gobernador, presidente municipal, senador, diputado federal o diputado local, no es sinónimo de liderazgo, es decir, el puesto al que se pude llegar por elección popular o por “dedazo” no significa que quien esté al frente sea un líder.



El general, estratega militar y filósofo perteneciente a la antigua China, Sun Tzu, estableció en su obra El arte de la guerra, bases de la definición de un líder para su pueblo, para su comunidad, para su ejército.



De alguna forma, Sun Tzu pretendía elaborar un manual que concentrara la suficiente sabiduría para los futuros generales, quienes debían ser líderes, capaces de gestionar de la mejor forma posible la guerra y así obtener la victoria derrotando al enemigo de la manera más sencilla.



El autor de la antigua cultura china ya esbozaba ideas que hoy están vigentes y pueden ser ocupadas en los tres niveles de gobierno y en los diferentes puestos de poder en una organización.



“Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo”, decía Sun Tzu, palabras que olvidan las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno.



Sun Tzu proponía hacer que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para una persona, situación que no es sencilla y que no cualquier líder puede concretarlo.



Hoy por hoy, no está por demás que las nuevas autoridades, los nuevos presidentes municipales, y los próximos gobernantes lean El arte de la guerra, donde se resalta la importancia de la vida de un ser humano: “la ira puede convertirse en alegría, y la cólera puede convertirse en placer. Pero una nación jamás puede ser reconstruida, y una vida no puede volver a nacer”.



En muchas ocasiones, los “líderes” olvidan que están al frente de personas y consideran que tienen a máquinas que solo deben cumplir un horario, meta de producción y objetivos específicos. Si la lucha asegura la victoria, entonces debes luchar, incluso si el gobernador lo prohíbe; si la lucha no asegura la victoria, entonces no debes luchar incluso por orden del gobernante.



El único problema es que las actuales autoridades, al llegar al poder, se trasforman y dejan de lado las instrucciones razonables, justas y claras, para pasar a caprichos que les permitan lucimientos personales.



jaime.zambrano@milenio.com