Soñar no cuesta nada

Enrique Bonilla ha insinuado una posible fusión con la MLS. Nacionalismo aparte, la posibilidad hace mucho sentido para los conjuntos mexicanos, pero no para la MLS que ya tiene una plantilla de 23 equipos divididos en dos conferencias.



Hace 10 años, la MLS hubiera firmado una fusión con la Liga Mx sin pensarlo. Hoy irónicamente, la idea es más atractiva para los 18 equipos mexicanos que para nuestros vecinos al norte.



Si se pudo lograr el Tratado de Libre Comercio con las locuras de Donald Trump, nada es imposible. Hay que sumar que la gente de MLS y SUM saben que la afición mexicana radicada en Norteamérica responde siempre.



Nuestros paisanos al norte del Río Bravo apoyan incondicionalmente a la Selección, pero nadie sabe cómo responderían a partidos de temporada regular. Los torneos están cambiando. Las Supercopas se juegan en Asia y África, el Barcelona y el Girona querían jugar temporada regular en Miami, la UEFA está probando el nuevo formato de la Liga de las Naciones y parece un éxito. El Mundial se ampliará apartir de 2026 y es esa fecha la que Bonilla insinuó como meta.



Con 23 equipos, no es descabellado pensar que en 2026 la MLS ya tenga el mismo número de franquicias que la NFL, MLB o NBA, con 30 o más equipos cada una. Si el número ideal es 30, a la MLS le costará trabajo acomodar los 18 equipos de la Liga Mx en su estructura. Hablo de acomodar, ya que los más interesados en unirnos a ese club somos los mexicanos. La idea de tener ingresos en dólares es demasiado buena para dejarla pasar. Esta es la más reciente iniciativa para nuestra Liga Mx. Un torneo Frankestein con una aberración tras otra: la regla 9/9, la certificación, el porcentaje y la Liguilla, entre otras.



Tal como con nuestra moneda, hemos devaluado tanto nuestro torneo, que hoy la posible fusión con la MLS me parece casi imposible. Ellos tienen un torneo sano, en pleno crecimiento y con ciudades como San Diego suspirando por una membresía.



Mientras tanto, a nosotros nos cuesta mantener el cupo mínimo con ascendidos no certificados y descendidos pagando multas.



No cuesta nada soñar y vender humo, pero antes de aspirar a una fusión con el primer mundo, hay que poner la casa en orden.