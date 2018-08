Fácil decirlo, no hacerlo

Se escucha fácil mudarse al nuevo Nemesio Diez o al Coruco Díaz para Águilas y Celestes respectivamente, pero en un análisis más a fondo hay que considerar múltiples variables.



La afición y la taquilla es una muy importante fuente de ingresos, esto a pesar de que ambos clubes no cuenten con una gran base de abonados.



A favor juega que la gran afición a estas dos escuadras está distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional.



Los patrocinios y las exclusivas de venta de ambos inmuebles son otra arista que hay que tener en cuenta. Cruz Azul ya no tiene el patrocinio de la cervecera que solía portar en la espalda del jersey cementero, esto debido a la exclusiva de venta y presencia de marca en la tribuna superior de la competencia en su nueva casa.



¿Qué patrocinios y exclusivas de venta tienen estos inmuebles que chocarían con los de La Máquina y los azulcremas? Habría que ir marca por marca para determinar si hay alguna competencia directa y si estos inmuebles cuentan con ventanas que les permitan tener ocasionalmente auspicios de competidores.



La mudanza se antoja compleja y sería irónico que dos instituciones de este calibre estén errantes por el césped del que sigue siendo el estadio más importante de este país.



Recuerdo como en mi época como directivo azulcrema, Raúl Barrios siempre puso como prioridad el estado de la cancha del Coloso de Santa Úrsula ante cualquier factor externo.



Hoy un pasto híbrido tiene intranquilos a dos de los cuatro grandes y también a la Liga más potente del mundo: la NFL.



¡Vaya lío por cambiar lo clásico! Si algo funciona, no lo toques dice una máxima y así como he elogiado la remodelación del Coloso de Santa Úrsula sin parar de jugar, parece que se equivocaron en lo más elemental de un estadio: el campo de juego.



La memoria en nuestro futbol es muy corta y no sé si alguien se preocupo de checar los antecedentes que se tenían con problemas en el césped en Tijuana y Guadalajara.



Además, se tuvo una pausa mundialista importante como margen para el proyecto.



El problema con estos casos es que la historia nos indica que tienden a empeorar antes de mejorar y con las torrenciales lluvias de esta temporada en nuestra ciudad, no hay muchas razones para ser optimistas.



Al final hay un compromiso importante a la vuelta de la esquina, el cual fue adquirido con una Liga que no se anda con rodeos y una mudanza es muy compleja por las razones descritas. Será triste si el campo más importante de México termina con pasto artificial de emergencia. Estaremos atentos.