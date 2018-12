2108: un año de cambios y de constantes

De las historias del 2018 hay algunas que vale la pena contar. La Femexfut tuvo cambio de timón; después de un gran esfuerzo para conseguir la sede del Mundial 2026, Yon de Luisa fue votado de manera unánime para dirigirla.



Yon sustituyó a Decio de María, quien terminó harto de chantajes por temas extra cancha de los seleccionados y Juan Carlos Osorio, blanco de críticas. El plan de Yon es integral y en los primeros 100 días hay cambios estructurales en casi todas las áreas. En la deportiva hubo un proceso largo, pero bien llevado para la elección de Gerardo Martino.



Para entender el porqué el anuncio se hará los primeros días de enero hay que saber que el argentino tiene contrato vigente y tentar a las leyes estadunidense no era opción, con tan lucrativa relación con SUM y la MLS. Hay más. Cruz Azul en una nueva casa (del acérrimo rival), con nueva directiva y técnico, (pero las mismas cuestionables formas: la disponibilidad de entradas para la Final de vuelta); parecía que se acabaría la sequía de 21 años de títulos de Liga, pero América se quedó con la 13.



Tal como el Tricolor se queda siempre esperando el quinto juego, La Máquina no pasó del subcampeonato y en una semana en la que se habló de Ricardo Peláez, fueron Mauricio Culebro y Santiago Baños los que ganaron la Liga.



El martes, Rafael Ocampo escribió una gran pieza sobre Mauricio y desde que Emilio Azcárraga le propuso hacerse cargo del club, escribimos en este espacio de su gran perfil. Mauricio me dijo desde entonces que la tenía muy clara con la dupla Baños-Herrera. Culebro conoce el nido desde las entrañas. Enhorabuena Mau y que sigan los éxitos.

