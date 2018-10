Lucra la Sedesol con los “viejejitos” a través del “65 y Más”

Miles de adultos mayores en Puebla sufrieron las consecuencias del “Año de Hidalgo” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



Durante cuatro meses adultos mayores no recibieron en sus tarjetas el apoyo del programa “65 y Más”, a pesar que ese dinero está presupuestado en el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto.



En mayo fue la última vez que recibieron los mil 209 pesos. En junio, julio, agosto y septiembre se quedaron sin este apoyo federal.



No tienen idea a qué se debe. La suspensión de los recursos se dio en pleno proceso electoral, a unos días de la masacre que Morena aplicó al PRI en las urnas en México.



En octubre se reactivó la entrega de apoyos. La justificación tonta de la delegación de la Sedesol en Puebla puede ser que los adultos mayores no renovaron sus plásticos, justificación totalmente falsa, porque personas que se acercaron a este reportero mostraron sus tarjetas renovadas este año.



Este tema de la interrupción en el programa “65 y Más” debe ser investigado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Deben acabar con los rateros que lucraron con este sector vulnerable.



Debe darse a conocer quién es el autor de la transa millonaria en Puebla. O fue el delegado de la Sedesol, Lorenzo Rivera Sosa; o el secretario federal, Eviel Pérez Magaña.



Son 4 mil 836 pesos que cada adulto mayor no recibió en ese periodo. Para los funcionarios transas esto no es nada. Bien se lo gastaron en una salida al botanero o en una comida en un restaurante.



Para los beneficiarios es muchísimo, más para aquellos que carecen de una pensión o jubilación. Con ese dinero compran medicamentos y comen.



La transa se presentó, principalmente, en la zona metropolitana de Puebla. Los afectados confían en recibir su apoyo en noviembre, a menos que los servidores públicos que van de salida también se lo quieran robar.



En el estado de Puebla son un total de 311 mil beneficiarios de “65 y Más”. Sería interesante saber a cuántos de ellos les interrumpieron el recurso este año y por cuántos meses.



Por esas transas es que miles de adultos mayores votaron por Andrés Manuel López Obrador, de quien confían que les aumente al doble esta pensión alimentaria. Habrá que ver si les cumple el próximo presidente de México.