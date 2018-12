Despidos en la Policía

Con el nombramiento de Fernando Rosales Solís como secretario de Seguridad Pública Estatal, se espera una limpia en la corporación.



Policías estatales aseguran que fueron advertidos de un despido masivo y que los principales cargos serán concedidos a agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla.



Los elementos se dicen hostigados por sus superiores y esto es parte del mensaje que uno de los uniformados envió a este reportero:



“Fernando Rosales viene por la cabeza de todos los policías, ya que él se va a encargar del despido de los elementos, asimismo se hace acompañar de puro agente investigador que comisiona la Fiscalía”.



“El mismo secretario ha comentado que el pondrá a disposición de la Fiscalía a cualquier elemento que quiera contradecir sus órdenes, al elemento que quiera hablar o ingresar a su oficina, este tendrá que ir obligatoriamente vestido con traje o él lo sacará a empujones, o lo mandará a sacar”.



De confirmarse la limpia en la corporación, esta acción se sumará al despido masivo en las dependencias estatales.



Dueño del motel Divertidísimo se niega a pagar finiquitos a trabajadores



No solo en el sector público hay malas noticias, también en el privado. Un grupo de personas se dirigió a quien esto escribe para informar que desde hace tres años que fueron despedidos en la gasolinera “Argoños”, que estaba ubicada en 2 Sur 9901 en el municipio de Puebla, no han recibido su finiquito.



El dueño del depósito, el empresario poblano Luis Fernando Álvarez, mejor conocido en la esfera política como “El Pato Laso” no se imagina la afectación causada a las familias de sus trabajadores despedidos.



Es el caso de Paula “N”, madre soltera, a quien le adeudan, tras un largo litigio, un total de 191 mil pesos, la afectada contrató abogados para exigir lo que por ley le corresponde, pero se enfrentó al influyentismo de quien también es dueño del motel Divertidísimo.



El empresario recibió el apoyo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, directamente del presidente de la Junta Especial #2, Enrique Martínez Arellano, para no ser obligado a pagar lo que le debe a esta mujer, quien es el sostén en su familia.