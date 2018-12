Noche de paz, noche de amor (StilleNacht, heiligeNacht) villancico de origen austríaco, letra compuesta en alemán por Joseph Mohr yla música por Franz Xavier Gruber, interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás en Oberndorf en Austria y se cantó en la Primera Guerra Mundial durante la Tregua de Navidad, ya que era la única canción que se sabían los soldados en inglés y alemán. Este año Noche de paz, noche de amor,¡cumple doscientos años!

¿De dónde proviene Noche de paz? de la Nochebuena que es la celebración del nacimiento de Jesucristo el 24 de diciembre víspera del día de Navidad el 25 de diciembre, siendo una reunión familiar con una cena, la comida varía dependiendo del país, pero el sentimiento es el mismo, la paz y el amor que se celebran al estar reunidos en la mesa compartiendo la cena y los regalos.

Hace muchos años alguien me comentó una historia navideña:

Cada Navidad la casa se vestía de luces de colores, la puerta tenía colgada una gran corona, en el interior el pinito estaba repleto de regalos, la mesa llena de comida, romeritos, bacalao, pavo, pierna de cerdo, pastas de diferentes tipos, pasteles, ponche y frutas de la estación, en el patio de la casa, colgaba una piñata, los invitados pedían posada con una velita en la mano y cantaban villancicos a toda voz, las bolsitas con dulces se regalaban y la gente estaba contenta de ser invitada por la dueña de la casa, quien a su vez disfrutaba de la fiesta que armaba a todo su esplendor, siempre las fiestas navideñas eran una tradición y al preguntarle a la dueña, la razón por la cual hacía esas grandes y muy concurridas fiestas, contestó: Cuando era joven yo venía de San Luis Potosí y no contaba con los suficientes recursos económicos para poder estudiar la licenciatura en enfermería, entonces me vi en la necesidad de trabajar para poder pagar mis estudios, cuando llegaba la época navideña, yo cuidaba enfermos y mientras la familia del enfermo celebraba la Navidad, yo era cuidadora en la recámara, veía por la ventana las casas decoradas y las celebraciones de los vecinos, entonces me hice la promesa que al graduarme de enfermería, iba a celebrar todas las navidades a lo grande y a disfrutar en familia, por todo ese tiempo que no pude hacerlo por pagar los estudios.

Muchos de los grandes empresarios a nivel mundial empezaron de la nada, con pequeños negocios, que con el tiempo fueron agarrando fuerza y acaparando mercados, el crecimiento vino como consecuencia del ahorro y la inversión, gran parte de esos empresarios celebran la Navidad con sus empleados…

La noche de paz la llevamos en nuestros corazones, la fecha nos recuerda una época de regocijo y aliento, no somos perfectos, todas las personas tenemos algún error, algún detalle, más lo importante es tomar lo mejor de cada uno de nosotros.

Por eso hay luz entre nosotros…

Hay luz cuando sacamos lo mejor de nosotros para ayudar

Hay luz cuando no provocamos la guerra

Y hay luz cuando buscamos la paz.